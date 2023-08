GC23: Zenless Zone Zero mit neuem Trailer und Musik-Event in Köln

PC iOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der chinesische Entwickler HoYoverse (ehemals miHoYo), der als Publisher auch unter dem Namen Cognosphere firmiert, hat nach den international immens erfolgreichen Titeln Genshin Impact und Honkai - Star Rail mit Zenless Zone Zero aktuell sein neustes heißes Eisen im Spielefeuer. Mit einem speziell für die Messe geschnittenen Trailer brachte der Entwickler zur gamescom 2023 den Action-RPG-Titel, der noch in diesem Jahr für PC und iOS erscheinen soll, in Erinnerung. Das Video haben wir euch unter der News eingebunden.

Das Studio, das 2010 mit drei Wissenschaftsstudenten in Shanghai (China) begann, hat sich mittlerweile zu einem international agierenden Unternehmen mit Studios in Montreal (Kanada), Los Angeles (USA), Tokio (Japan), and Seoul (Südkorea) mit Sitz in Singapur entwickelt. Zenless Zone Zero wurde im Mai letzten Jahres angekündigt und soll ein Action-RPG mit Roguelike-Elementen werden.

Als letzte Überlebende einer fast ausgerotteten Menschheit haben sich diverse Fraktionen nach New Erudi, einer futuristisch-post-apokalyptischen Metropole zurückgezogen, die als Bollwerk gegen die Übermacht der Ethereal errichtet wurde. Bei diesem Feind handelt es sich um bösartige Entitäten, die durch Portale aus den sogenannten Hollows in die Dimension der Menschen eingedrungen sind.

Eure Aufgabe ist es, eine schlagkräftige Party aus unterschiedlichen Charakteren zusammenzusetzen und gestärkt mit entwendeter und modifizierter Ethereal-Technologie in labyrinthartigen Levels, spektakuläre Fern- und Nahkampf-Schlachten gegen die Eindringlinge in Echtzeit zu schlagen. Neben der flotten Action in einer stylischen Cyberpunk- und Sci-fi-Umgebung soll ganz Rollenspiel-typisch die komplexe Charakterentwicklung eurer Party samt intensiver Interaktion zwischen den Figuren nicht zu kurz kommen.

HoYoverse hat zudem im Rahmen der gamescom 2023 am Samstag Abend, den 26. August zum City Festival: New Eridu x Cologne City Electronic Music Show "HOLLOW" geladen. Die Veranstaltung findet neben diversen weiteren Acts auf dem gamescom city festival (26. - 27.8.2023) in Köln, Neumarkt (Rudolfplatz Stage und Hohenzollernring Stage) statt.