GC23: Beat Slayer angespielt - im Takt durch Roguelike-Berlin

PC

Im Takt zu bleiben, dann schaffen nicht alle in Köln, zumindest nicht die KVB. Hätten die auf der Gamescom wie ich Beat Slayer vom deutschen Indie-Studio ByteRockers’ Games angespielt, hätten sie es vielleicht NOCH schlechter gemacht als ich. ByteRockers’-Chef Maik Reichelt fand es fürs erste Mal aber ganz okay, obwohl er meine Spielweise dennoch speziell fand. Aber worum geht es eigentlich? Beat Slayer ist eine Art Roguelike-Rhythmus-Spiel, in dem ich im Takt der eigens fürs Spiel komponierten Musik bleiben muss, um roboterartige Gegner zu bekämpfen. Ob ich passend zum Takt zuschläge, ausweiche oder eines der Specials zünde, falls aufgeladen, ist egal. Aber eine Aktionstaste muss gedrückt werden. Denn nur so erhöhe ich den Zähler, der ab bestimmten Werten insbesondere den Schaden meiner Angriffe erhöht.



Im gespielten Abschnitt ist das noch relativ harmlos, denn ich verliere zwar die Boni bei hohen Zählern, wenn ihr im falschen Moment drücke. Meine Heldin, die im Rahmen der Visual-Novel-artig erzählten Geschichte übrigens Leute bekämpfen muss, die Berlin mit schlechter Musik fluten wollen, verliert aber nur durch Treffer der Gegner TP, nicht, bereits bei Fehleingaben. Das soll sich im späteren Verlauf allerdings ändern, wobei, so wie ich den Chefentwickler verstanden habe, erst in einem späteren Durchlauf. Er sagt aber dennoch klar, dass sie knifflig sein wollen, aber beim Einstieg aber dennoch versuchen möchten, nicht nur die Cracks abzuholen. Letztere aber eben auch nicht mit einem zu geringen Anspruch verschrecken möchten. Ob das funktioniert, kann ich nicht sagen, so als Nicht-Crack für diese Art von Spielen. Für mich passte es allerdings ganz gut. Ich hatte meine Probleme, da doch immer wieder unmittelbar nach einem Ausweichsprung ein Druck auf die Angriffstaste folgte, mein Zähler also oft zurückgesetzt wurde und selten mal über die 20er-Marke kam. Was ich aber spontan ganz gut hinbekam: die Roboter starten Flächenangriffe aus der Luft, die auch ihren Verbündeten schaden können. Während ich also eher auf den Takt konzentriert bin und mich durch die Arenen bewege, entsorgen sich die Roboter teils gegenseitig per Friendly Fire.



Zum Ende hin zeigt mir Maik noch ein paar der alternativen Primärwaffen, wobei etwa ein Vorschlaghammer “langer” ist. Mir half das durchaus, besser im Takt zu bleiben, anders als das schnelle schwertartige Teil, das die Protagonistin standardmäßig nutzt. Die andere alternative Waffe, so eine Art Raketenwerfer, passt für mich dann hingegen noch weniger. Diese Waffe ermöglich Treffer aus deutlich größerer Entfernung. Wer also lieber stärker versuchen möchte, auf Distanz zu den Gegner zu bleiben, für den ist das Schussteil vielleicht die beste Wahl.



Nach vielleicht 15 Minuten im Spiel, die aus meiner Sicht alles andere als gut waren, kann ich noch nicht sonderlich viel zum Spiel sagen. Mindestens aber mal, dass das Ding mein Interesse geweckt hat. Den Termin dafür darf ich vermutlich nicht nennen, aber es wird wohl auch eine Demo zum Download auf Steam geben. Eine gute Sache, von der man sich wünschen würde, dass gerade die großen Publisher häufiger Gebrauch machen. Einen Publisher hat Beat Slayer übrigens aktuell noch nicht. Aber mit Headup Games am Stand, könnte das schon kurz nach der Messe ganz anders aussehen.