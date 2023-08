Bioware: Streichung von 50 Stellen, auch Veteranen betroffen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass das zu EA gehörende Bioware rund 50 der 518 Angestellten entlassen hat. In einem Blogpost begründet das kanadische Studio dies mit einer "Übergangsphase", in der der Fokus auf die nächsten Projekte, Dragon Age - Dreadwolf und Mass Effect 4, gelegt werden soll. Die "Umstrukturierungen" seien notwendig, um diese Projekte nicht zu gefährden. Einige der Angestellten sollen bei Electronics Arts in anderen Positionen eingesetzt werden.

Laut Chris Schmidt, ehemals Design Director bei Bioware, sind die Entlassungen die direkte Folge der Übergabe des Remakes von Star Wars - The Old Republic von Bioware an Broadsword. Das ehemals hochgelobte Studio, unter anderem für Baldur's Gate 1 und 2 verantwortlich, gibt an sich zukünftig wieder auf "die Erschaffung von außergewöhnlichen, geschichtengetriebene Einzelspieler-Erlebnisse voller riesiger Welten und reichhaltiger Charaktere konzentrieren [zu] wollen". Zuletzt konnten 2017 Mass Effect - Andromeda (Testnote 8.0) und vor allem 2019 das Servicegame Anthem (Testnote 7.0) die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Verfolgt man Äußerungen ehemaliger Beschäftigter, aber auch die Jobprofile aktueller Angestellter, zeichnet sich ein anderes Bild. So twittert David Gaider, ehemals Lead Writer für Dragon Age:

Ich bin absolut erschüttern, zu erfahren, dass BioWare noch mehr Leute entlässt.

Nicht einfach ein Personalabbau, es werden die erfahrensten (und wahrscheinlich teuersten) Angestellten entlassen. Leute, die mehr Respekt als hier gezeigt verdienen. Ich fühle mit den Betroffenen.

So wurde unter anderem Lukas Kristjanson, Storywriter für Bioware seit Baldur's Gate 1 und für den Spielerliebling Minsc verantwortlich, nach 26 Jahren Firmenzugehörigkeit entlassen. In einem anderen Twitter-Thread verlinkt die kanadische Indie-Entwicklerin Madison Côté Profile weiterer betroffener Personen. So werden Andre Garcia, Gameplay Director, ehemals bei Lucas Arts und Ubisoft, sowie Mary Kirby, seit 17 Jahren bei Bioware und Writer bei allen Dragon-Age-Teilen, genannt. Auch der bisherige technische Verantwortliche für Dragon Age - Dreadwolf, Jon Renish, wurde entlassen. Neue Leadwriterin für Mass Effect 4 ist Mary DeMarle, als Narrative Lead unter anderem für Deus Ex - Human Revolution und Marvel's Guardians of the Galaxy verantwortlich.

Auch erwähnt sei hier, dass sich EA von Spieletestern bei Keywords, einer Agentur für Dienstleistungen um Spiele, trennt. Die Tester waren in einer Gewerkschaft organisiert.

Ein Releasedatum gibt es bisher weder für Dragon Age - Dreadwolf noch Mass Effect 4.