GC23: The Thalos Principle 2 angesehen - Rätseln und Philosophieren

Teil 2 lässt euch mehrere Wege offen

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Teaser CroTeam will mit der Fortsetzung in Sachen Story ein neues Fass aufmachen und bei den Rätseln noch einen drauf setzen, gleichzeitig aber durch mehr Freiheiten Frust vermeiden.

Viele Bauten auf der Insel von Prometheus sehen fundamental anders aus als in der Stadt der Roboter. Die Entwickler ließen sich dabei vom Brutalismus in Osteuropa inspirieren.

Das Rätselspielverknüpfte anspruchsvolle Rätsel mit einer philosophischen Geschichte darüber, was dem Menschen menschlich macht. Diesen Titel bescherte uns ausgerechnet das Zwiegespann aus Studio CroTeam (bekannt für die nicht viel klare Gedanken erfordernde Baller-Reihe) und dem Publisher Devolver Digital, der bekanntlich ein krudes Anarcho-Image pflegt. Bei dieser Kombination bleibt es auch bei der Fortsetzung. Ich konnte auf der Gamescom 2023mit Autorinund Rätsel-Designervon CroTeam den Anfang und eine Sektion aus der Mitte des Sequels erleben.Bei der Geschichte halte ich mich mit Spoilern zurück, denn sie setzt zwar 1000 Jahre nach dem Ende des ersten Teils an, steht aber auch gewissermaßen für sich: Die Menschheit ist nicht mehr und eine Zivilisation aus Robotern hat ihren Platz eingenommen. Jedes Jahr wurde trotz Ressourcen-Knappheit ein neuer Roboter fertiggestellt. Ihr spielt nun die Nummer 1000. Euer Modell ist auch deshalb besonders, weil ihr erstmal das letzte bleiben sollt. Euer Volk hat entschieden, sich auf diese Zahl an Bewohnern zu beschränken, aus Angst die Fehler der Menschheit zu wiederholen. Bei der großen Feier eures "Geburtstages" erscheint jedoch eine geisterhafte Gestalt, die sich Prometheus nennt und die Maschinen-Zivilisation einlädt, seine Insel zu besuchen. Bevor ihr aufbrecht, könnt ihr die ausladende Roboter-Stadt frei erkunden. Die bietet nicht nur ein Museum zu den Ereignissen des ersten Teils (inklusive eines interaktiven Nachbaus eines Rätsels aus dem Vorgänger), ihr könnt auch mit diversen NPCs reden, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Frage haben, ob es bei diesen 1000 Robotern bleiben sollte.Auch Figuren auf der Insel des Prometheus werden euch immer wieder in Gespräche um das zentrale Thema von The Talos Principle 2 verwickeln. Die Story des Erstlings stellte das Individuum mit existenziellen Fragen ins Zentrum. Statt in einer Art Version 1.5 dieses Problem noch weiter zu zerdenken, wollten die Autoren lieber die Geschichte auf andere Art weiter denken, daher drehen sich die Fragen der Story im Sequel darum, was Gemeinschaften und Zivilisationen ausmacht. Entsprechend werden auch die auftretenden Figuren euch mit sehr unterschiedliche Blickwinkeln auf diesen Komplex konfrontieren. Das Spiel soll euch dabei nie dafür bestrafen, wenn ihr den Ideen von NPCs in den Dialogen überhaupt nicht zustimmt (wobei zumindest eine Figur nicht mehr mit euch reden soll, wenn ihr zu konfrontativ antwortet). Die Dialoge sollen aber durchaus alternative Varianten des Endes freischalten.In Sachen Rätsel-Design hat sich das Team einige Gedanken über die neuen Kopfnüsse gemacht. Wie im ersten Teil geht es dabei öfter darum, Laser umzulenken, aber auch Druckschalter und andere Hindernisse treten auf. Ein erstes neues Rätsel-Element sind dabei tragbare Stationen, die sich mit nahen Laser-Emittern in der Nähe verbinden und deren Strahlen weiterleiten. Allerdings mischen sie dabei die Farben aller empfangener Strahlen und geben bei der Kombination aus rot und blau zum Beispiel einen lila Laser weiter, am Ziel ist aber ein roter Empfänger. Weitere Beispiele sind Teleport-Punkte, die ihr an passende Stellen werft, um etwa durch schmale Spalte oder Barrieren zu kommen oder "Driller", die auf bestimmten Wänden Löcher erzeugen – die sich beim verschieben der Driller allerdings wieder schließen.Beim Herausforderungsgrad strebt CroTeam dabei einen guten Wechsel aus Anspannung und Entspannung an. So sind die ersten Rätsel nach Einführung eines neuen Elements knackig, doch wenn die geschafft sind, sollen die weiteren tatsächlich weniger fordernd sein, da ihr mit der wachsenden Zahl an Hilfsmitteln leichter ans Ziel kommen sollt. Das Ziel ist stets ein Handscanner, der eine gefangene Partikel-Wolke freisetzt. Diese bewegt sich dann zu einem Portal im aktuellen Hub-Bereich. Habt ihr genug Rätsel gelöst, öffnet sich so der Weg in den nächsten Hub – insgesamt zwölf davon soll es geben, von denen jeder ein neues Rätsel-Element einführt.Kommt ihr also bei einem Rätsel nicht weiter, könnt ihr stattdessen eines der anderen im selben Gebiet ausprobieren. Doch es gibt noch eine zusätzliche Erleichterung. Passt ihr beim Erkunden der Hubs auf, könnt ihr Prometheus-Flammen entdecken. Zum Beispiel, wenn ihr auf die nicht ganz einfach zu erreichende Spitze einer Säule springt. Diese Flammen lassen sich am Anfang jedes Rätsels einsetzen, um die Partikel sofort freizusetzen. Der Clou: Löst ihr später das Rätsel dennoch, erhaltet ihr auch die Flamme wieder und könnt sie an anderer Stelle einsetzen. Für die Knobel-Profis wiederum gibt es in jedem Cluster ein verstecktes, besonders herausforderndes Rätsel. In denen müsst ihr alle Möglichkeiten der bis dahin eingeführten Mechaniken ausschöpfen.Das Gesehene hat mir zum einen Lust gemacht, endlich mal den Erstling nachzuholen. Beim Sequel habe ich zwar zum einen das Gefühl, dass ich bei manchem Rätsel nicht durchblicken werde, allerdings geben das offene Design und die Prometheus-Flammen als eingebauter Cheat mir doch Hoffnung, dass ich (auch ohne Hilfe einer Lösung aus dem Netz) dennoch das Ende erreichen kann, wenn ich nur am Ball bleibe. The Talos Princuple 2 soll noch 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.