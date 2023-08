GC23: Foamstars angespielt – Kein bloßer Splatoon-Klon

Schaumschlägerei von Square Enix

PS4 PS5

Teaser Im ersten Trailer dieses Shooters sah man, wie bunte Charaktere sich mit nicht weniger buntem Schaum beschießen – das weckte schnell Assoziationen mit Splatoon. Hagen konnte nun selbst Hand anlegen.

In Foamstars ist der Name Programm: Zentrales Element in diesem Third-Person-Shooter ist bunter Schaum, mit dem die Arenen und auch die Widersacher im sportlichen Wettkampf eingedeckt werden. Ich konnte auf der Gamescom 2023 in einer Deo einige Matches im 4vs4-Modus "Get the Star" austragen. Die spätere Vollversion soll nicht nur einige weitere Modi, sondern auch eine Singleplayer-Kampagne bieten.

Mit den Schaumkanonen reduziert ihr in Foamstars nicht nur die Energie der Kontrahenten, sondern saut auch die Umgebung ein. Auf dem Schaum eures eigenen Teams seid ihr schneller unterwegs, wenn ihr mit L2. euer Surfbrett auspackt, auf dem des gegnerischen Teams werdet ihr verlangsam. Das erinnert natürlich an Nintendos ungewöhnlichen Multiplayer-Shooter Splatoon, bei dem die Inklings die Umgebung mit Tinte ihrer Team-Farbe eindecken. Da enden die Gemeinsamkeiten aber auch langsam. Denn die farbige Tinte in Splatoon erzeugt Flecken, in denen die Tintenfisch-Hybriden verschwinden und auch bemalte Wände hinauf flitzen. In Foamstars hat der Schaum auch eine räumliche Komponente: Der erste Schuss erzeugt eine recht Flache Schaumkrone, haltet ihr oder eure Team-Mitglieder weiter drauf, so könnt ihr daraus regelrechte Berge machen, um euch einen Höhenvorteil zu verschaffen.

Der andere große Unterschied: Im Haupt-Spielmodus des Nintendo-Titels ist das primäre Ziel, mehr von der Arena in der Farbe des eigenen Teams zu bemalen. Das ist im von mir gespielten "Get the Star"-Modus anders. Hier arbeiten die Mannschaften darauf zu, möglichst schnell sieben Abschüsse zu erzielen. Sobald bei einem Team sieben Mal ein Mitglied erledigt wurde, wird einer der vier zum "Superstar" gekürt. Als VIP ist dieser nun gestärkt, doch sobald der VIP eines Teams abgeschossen wurde, hat das Team verloren.

Im ersten Moment fand ich das schade, weil ich gerade an Splatoon mag, dass der Abschuss der Gegner nur eine Teil der Taktik ist, um beim Bemalen die Oberhand zu behalten. Im besagten Foamstars-Modus wiederum ist der Schaum zwar zentrale Spielkomponente, aber eben doch am Ende Mittel zum Zweck, um das andere Team noch besser abschießen zu können. Werdet ihr abgeschossen, seid ihr aber noch nicht direkt raus, sondern steckt nur in einem Schaumball fest. Rast ein Freund mit seinem Surfbrett in euch, befreit er euch aus dem Schaum, doch rammt euch ein Feind auf diese Art, seid ihr raus und müsst neu spawnen. Dadurch können Niederlagen in letzter Sekunde noch abgewendet werden und Zusammenspiel wird belohnt – wer vom Rest getrennt abgeschossen wird, ist schwer wieder auf die Beine zu bekommen.

Statt auf Avatare mit freier Waffenwahl oder Klassen mit gewissen Loadouts setzt Foamstars auf vordefinierte Charaktere – acht davon standen uns zur Auswahl, das Menü bot Platz für vier weitere. Jeder Charakter besitzt eine andere Art Waffe, zwei Skills mit kurzem Cooldown und eine Superstar-Attacke, die sich beim Spielen auflädt. Die agile Soa (sie ziert die Vorschaubilder auf den Trailer) zieht etwa mit Doppel-Pistolen ins Gefecht. Der erstaunlich flotte Jet Justice muss Schüsse aus seinem Gewehr aufladen, wirft mit seinem Skill auf dem rechten Bumper eine zeitverzögerte Granate mit großer Reichweite und springt mit dem Skill auf dem linken Bumper in die Luft – dort kann ich noch etwas nachjustieren, wo er aufschlägt und dabei eine große Schaumwelle erzeugt. Der mit einem Schlauch mit großer Reichtweite ausgestattete Baristador löst mit seiner Superstar-Attacke eine Art Orbitalkanonen-Schaumangriff aus.

Normalerweise ist das der Punkt, bei dem ich nur aufseufze. Oft genug traf schon ein ordentlicher, aber mit seinen Besonderheiten nicht richtig zündender Standard-Shooter mit blassen Charakteren an, deren Skill die Kohlen auch nicht aus dem Feuer holten. Doch Foamstars war keine solche Erfahrung für mich! Ich hatte Spaß dabei, Charaktere auszuprobieren und mich in die Eigenheiten durch die Veränderung der Arena mit dem Schaum hinein zu finden. Waren die ersten Matches sehr chaotisch, hatte sich das Verhalten unseres pinken Teams in der fünften Runde schon ohne Absprache mehr in Richtung Teamwork angepasst – allerdings nicht so gut wie beim blauen Team. In den ersten beiden Runden konnte ich den Star der Gegner abschießen (in der zweiten nur dank der Rückendeckung des Teams), doch die folgenden drei gewannen die Blauen durchgehend. Obwohl ich mir als Star meines Teams in der letzten Runde große Mühe gab, mich nahe unseres Spawn-Punktes auf einem großen Schaumberg einzuigeln. Gerne hätte ich noch mehr Runden gespielt, doch damit endete unsere Zeit mit Foamstars.

Nicht nur in puncto Singleplayer-Inhalte, auch bei der Meta-Progression des Shooters bleiben momentan noch Fragen offen. Ich bin mir unsicher, ob die Assoziation mit Splatoon Foamstars eher schaden oder nutzen wird. Trotz meiner überschaubaren Multiplayer-Begeisterungsfähigkeit bin ich in jedem Fall nach meiner Demo-Erfahrung gespannt auf die Schaum-Ballerei. Foamstars wird für PS4 und PS5 erscheinen – ein Release-Datum gibt es noch nicht, doch das Entwickler-Team stellte in Aussicht, dass es bald mehr Infos zum Titel geben soll.