PM: Erste detaillierte Details zu Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload (Sony Playstation Blog)

Wenn ihr Fans von RPGs seid, zählt ihr euch wahrscheinlich den Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die sich in Persona verliebt haben. Großartige Charaktere, lange und packende Storys und herausforderndes, strategisches Gameplay haben Persona zu einer der hochrangigsten RPG-Serien werden lassen. Sobald ihr in das Universum eines Persona-Spiels gezogen seid, genießt ihr eine Erfahrung, die Lust auf mehr macht. Um diesen Hunger nach erstklassigen Gaming-Erlebnissen zu stillen, veröffentlicht Atrus in den kommenden Monaten zwei Persona-Titel: Den strategischen Spin-off-Titel Persona 5 Tactica, der am 19. November erscheint, und das mit Spannung erwartete Remake Persona 3 Reload, das im Februar 2024 auf den Markt kommt. Beide Titel werden sowohl für PS5 als auch für PS4 erscheinen. Wir hatten vor Kurzem die Gelegenheit, beide Spiele zu spielen. Lest also weiter und erfahrt mehr darüber, was ihr erwarten könnt!

Persona 5 Tactica ist eine ganz andere Erfahrung als die Vorgängerserie. Es ist kein Remake, sondern ein Spin-off mit den geliebten Phantomdieben, die wir aus Persona 5 und Persona 5 Royal kennen und die in ein ganz neues Genre gelockt werden. Während der Ereignisse von Persona 5 sitzt das Team in Leblanc, sieht sich die Nachrichten an und diskutiert über die Ereignisse, als es einen Bericht über einen vermissten Politiker sieht. Kaum ist der Bericht zu Ende, spielt der Fernseher verrückt und alle finden sich in ihren Phantomdiebes-Klamotten an einem seltsamen neuen Ort wieder. Es ist kein Palast, aber es scheint ein Ort mit Verbindungen zu einer Königsfamilie zu sein, mit einer Optik wie im historischen Frankreich: und einer lachenden Schurkin namens Marie.

Dieses fremde Königreich wurde von gespenstischen Legionären überrannt und ihre Tyrannei wird nur durch das Rebellenkorps unter der Führung der rätselhaften Erina in Schach gehalten, mit der die Phantomdiebe schnell eine gemeinsame Basis finden. Doch die Spielregeln in diesem Reich unterscheiden sich deutlich von ihren üblichen Kämpfen.

Die gegnerischen Gefechte in Persona 5 Tactica finden auf einem Raster statt. Hier könnt ihr während eures Zuges einzelne Charaktere positionieren und sie verschiedene Aktionen ausführen lassen: Pistolenangriffe aus der Ferne, Nahkampfangriffe oder eine Reihe von Persona-Techniken, die SP verbrauchen.

Die Krux an den Kämpfen? Positionierung. Jeder Charakter hat einen einzigartigen Bewegungsbereich, der von seiner aktuellen Position und dem Gelände beeinflusst werden kann. Außerdem können die Charaktere Hindernisse und Barrieren auf dem Schlachtfeld als Deckung verwenden, um Schäden durch feindliches Feuer zu reduzieren oder zu vermeiden. Die Reichweite und Nutzung der Persona-Fähigkeiten können auch durch die Positionierung des jeweiligen Charakters beeinflusst werden.

Richtig interessant und komplex wird die Strategie, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man den Feind in eine nachteilige Position lockt, während man in seiner eigenen Position die Oberhand hat. Nahkampfangriffe können Feinde niederschlagen oder sie sogar an einen anderen Ort auf der Karte drängen – aber sie können auch dazu führen, dass ihr in der gegnerischen Runde als leichte Beute dasteht, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Wenn ihr die Schwachstelle eines Gegners trefft, kann er niedergeschlagen werden und der angreifende Charakter erhält eine zusätzliche Gelegenheit, sich zu bewegen und anzugreifen, aber diese Regel gilt auch für eure Feinde. Vorsichtiges Ausschalten von Gegnern und das Manövrieren von Mitgliedern eurer Truppe in eine Dreiecksformation ermöglicht euch einen Dreifach-Bedrohungs-Angriff mit mehreren Charakteren, der mehreren Feinden, die im Kreuzfeuer stehen, gewaltigen Schaden zufügt. Aber auch im Eifer des Gefechts ist es manchmal die beste Strategie, abzuwarten – zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, kann durchaus Vorteile bringen.

Ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden, bis ihr euch wieder eure Maske überziehen und euch der Rebellion anschließen könnt: Persona 5 Tactica erscheint am 19. November auf der PS5 und PS4.

Persona 3 Reload ist ein grundlegendes Remake des bahnbrechenden PS2-Rollenspiels, das viele Traditionen für nachfolgende Persona-Spiele begründet hat. Unsere Demo führte uns in zwei unterschiedliche Abschnitte zu Beginn des Spiels: die ersten paar Level des sich ständig verändernden Labyrinths Tartarus und eine herausfordernde Team-Expedition/Boss-Kampf auf einer durchgedrehten Einschienenbahn.

Tartarus ist ein gewaltiges, vielstöckiges Reich bösartiger Schatten, das während der „Dark Hour“ auftaucht – einer Zeitspanne spät in der Nacht, die für die meisten Menschen nicht wahrnehmbar ist … außer für eine Handvoll Schüler der Gekkoukan High School. Es liegt an diesen Schülern, der Special Extracurricular Execution Squad, zu versuchen, das Labyrinth zu erobern, Stufe für Stufe, Nacht für Nacht, bis seine Geheimnisse enthüllt sind: keine einfache Aufgabe, wenn sich seine Form ständig verändert!

Wir haben die Startformation des Expeditionsteams der SEES, bestehend aus dem Heldencharakter des Spielers, dem überragendem Bogenschützen Yukari und dem sarkastischen Faulpelz Junpei, für eine erste Expedition durch die dunklen und verwinkelten Labyrinthe von Tartarus begleitet. Die isometrische Ansicht des Originals wurde durch eine traditionellere Third-Person-Perspektive ersetzt, sodass Spieler die deutlich verbesserten Erkundungs- und Navigationsfunktionen wirklich genießen können.

Berührt einen Schatten in Tartarus und schon gehen die von Persona Fans geliebten, rundenbasierten Kämpfe los, bei denen ihr Schwächen ausnutzen müsst. Im Gegensatz zum Original habt ihr von Beginn an die volle Kontrolle über alle Mitglieder – ohne unangenehme, CPU-gesteuerte Kampfmöglichkeiten – und eine überarbeitete Menüschnittstelle, die sowohl für enormen Style sorgt als auch das Navigieren durch die Menüs zum Kinderspiel macht. Wenn ihr schon einmal im Tartarus unterwegs wart, wird es euch freuen zu hören, dass all das alte Wissen über das Verhalten der Feinde aus älteren Versionen von P3 hier immer noch gilt – aber mit den neuen Persona-Fähigkeiten aus späteren Spielen in der Mischung habt ihr jetzt noch mehr Möglichkeiten in einem hektischen Kampf.

Der zweite Teil der Demo – ein Kampf bei Vollmond auf einer schattengesteuerten Einschienenbahn, die kurz vor der Entgleisung steht – war etwas unkomplizierter, aber auch wesentlich intensiver. Das Trio ist gezwungen, sich zu beeilen und eine Katastrophe mit vielen Opfern zu verhindern – einschließlich einer zeitlich begrenzten Begegnung mit einem widerstandsfähigen und sehr anspielungsreichen Endgegnerin, der über einen scheinbar endlosen Vorrat an beschworenen Schattendienern verfügt, die nach ihrer Pfeife tanzen, was eine Menge strategischer Fähigkeiten erfordert. Hier können wir einige der Charaktereigenschaften von Yukari und Junpei, die in ihrer Reaktion auf diese Krise zur Geltung kommen, genießen. Am Ende des Ganzen herrscht dann auch eine überragende Teamchemie.

Gameplay und Storytelling von Persona 3 Reload bleiben genauso fesselnd wie immer, was durch die verbesserte Grafik sowohl der Umgebungen als auch der Charaktere noch besser zur Geltung kommt. Besonders die Charaktermodelle sind atemberaubend und sehen aus, als würden sie direkt den Seiten des Zeichendesigners Shigenori Soejima entsprungen sein. Egal, ob ihr bereits Persona-Fan oder noch relativ neu dabei seid, es gibt jede Menge zu erleben und/oder zu erinnern, wenn Persona 3 Reload im Februar 2024 veröffentlicht wird.