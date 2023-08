GC23: Thank Goodness You're Here - "Comedy Slapfomer" angekündigt

PC Switch PS5

Der Puzzle-Action-Titel Thank Goodness You're Here von Coal Supper dürfte ein heißer Anwärter für das bizarrste Spiel, das auf der Gamescom 2023 angekündigt wurde, sein. Im unten eingebundenen Trailer wird euch vermutlich zuerst der einfache Zeichentrick-Stil auffallen, der an Cartoon-Serien wie Adventure Time oder Rick & Morty erinnert, welche sich auch an ein erwachsenes Publikum richten. Die Geschichte:

Nachdem er früh zu einem wichtigen Treffen mit dem Bürgermeister einer merkwürdigen nordenglischen Stadt angereist ist, nimmt sich ein Handelsreisender die Zeit, die Stadt zu erkunden und die Einheimischen kennenzulernen, die alle sehr erpicht darauf sind, ihm eine Reihe von immer merkwürdigeren Jobs zu geben... Mit jedem erledigten Gelegenheitsjob öffnen sich neue Bereiche der Stadt, immer seltsamere Aufgaben werden verfügbar, und die Uhr tickt in Richtung des großen Treffens unseres Verkäufers. Die farbenfrohen Bewohner der Stadt werden durch lebendige, handgezeichnete Animationen, vollständig vertonte Dialoge und jede Menge doppeldeutige Sprüche zum Leben erweckt.

Der selbsternannte "Comedy Slapformer" soll 2024 für PC, Playstation 5 und Switch erscheinen.