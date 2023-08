GC23: Pioneers of Pagonia angeschaut - die wahren Siedler sind zurück

PC

Es wird mächtig gewuselt auf Pagonia! Der Bäcker backt Brot, der Holzfäller zerlegt die Bäume in weiterarbeitbare Einzelteile und der Jäger schnappt sich die Wildschweine. Das gibt leckeres Fleisch für die Minenarbeiter und auch Extrapower für die schwere Arbeit. Und außerdem zerwühlen uns die Schwarzrücken nicht die Felder und können so nicht empfindlich die komplexen Produktionsketten unterbrechen. Wovon ich spreche? Natürlich von Pioneers of Pagonia, dem neuen Spiel von Siedler- und Speelforce-Erfinder Volker Wertich, der mir sein neues Werk persönlich auf der Gamescom vorgestellt hat.



Im Spiel landet ihr eben auf Pagonia, einer prozedural generierten Insel, die ihr in ihren Ausmaßen von eher klein bis ziemlich groß festlegt. Aber auch, ob es darin Feinde gibt, etwa Banditen oder auf Werwölfe. Wer also bloß bauen, mit anderen Fraktionen auf Tauschhandel fokussierte Geschäfte machen will, der kann das tun, und das rege Treiben auf dem Bildschirm einfach nur genießen. Auf dieser Insel, die eben unzählige Inseln sein kann, landet ihr mit dem Schiff. Ein paar Handwerker und Baustoffe habt ihr bereits und errichtet nach und nach eure Gebäude. Welche zum wohnen, Steinmetze, Windmühlen, um das Korn von den Feldern zu mahlen und etliches mehr. Allein die Einrichtungen, die Volker Wertich namentlch benennt, würde eine ziemlich lange Liste ergeben, inklusive Schatzkammern, die besonders gut Silbermünzen und Co. vor gierigen Händen schützen.



Was nach außen simpel aussieht, ist jedenfalls hoch komlex, wenn auch allein schon aufgrund seines putzigen Erscheinungsbild zugänglich. “Typische Siedler”-Elemente wie die liebevollen Animationen beim Säen oder Wässern von Feldern oder einfach dem Warentransport. Allein für die Gaststätte sind zig verschiedene Waren unterwegs, die zum bewirten des Gäste gebraucht werden. Wie eben bereits angedeutet, spielt auch deren Nährwert respektive deren Qualität eine Rolle. Minenarbeiter kriegen bei besonders nahrhaftem Essen einen Leistungsboost. Bürger allgemein vermehren sich schneller, wenn das Essen hochwertiger ist. Von solchen Ideen stecken unzählige im Spiel, und ich komme mit dem Notieren fast nicht nach, als Wertich einige davon aufzählt.



Vom komfortabel anmutenden Bauen von Straßen und Häusern habe ich einiges gesehen. Von der Erschließung von Steinbrüchen oder von den Wachturm-Heinis, deren Arbeit nicht zuletzt darin besteht, die Grenzen eurer Siedlung zu erweitern. Erschwert wird ihre Arbeit gegebenenfalls durch Nebelfelder, die wiederum nur der Erkunder entfernen kann. Moment mal, Nebel und gutes Wetter passen eigentlich sind so recht zusammen. Denn in Pioneers of Pagonia gibt es weder Jahreszeiten, noch nicht mal einen Tag-Nacht-Zyklus. Deshalb kann man auch aktuell die Zeit nicht beschleunigen und wird das wohl auch im finalen Spiel nicht tun können. Aber Wertich und sein Team denken über eine Art “Skip”-Funktion nach, die in bestimmten Situationen genutzt werden kann.

Benjamin diesmal ohne "Max Payne"-Gesicht-Versuch mit Entwickler-Ikone Volker Wertich.





Während vom Aufbauteil schon einiges zu sehen war, wobei natürlich auf die fünf unterschiedlichen Bodentypen etwa beim Anbau von Feldfrüchten, aber auch beim Bau von Gebäuden eine Rolle spielen, sieht das beim Handel oder den Kämpfen anders aus. Die zeigt man später. Auch zu anderen Spielmodi neben dem Solopart war noch nicht allzu viel zu erfahren. Geplant ist, dass es bereits zum Early-Access-Start eine Koop-Option geben soll, bei der zwei Spieler gemeinsam eine Fraktion spielen. Sie können sich dann also bestimmte Aufgabenbereiche aufteilen und so viele Prozesse deutlich beschleunigen. Versus-Modi? Gedanken macht man sich über dies und jenes was, aber Wertich will nichts versprechen, was er nachher womöglich nicht halten kann. Im Solopart selbst wird es neben möglichen Kämpfen mit den anderen Fraktionen aber auch andere Gefahren geben, falls ihr sie für euer Spiel aktiviert. Die Werwölfe, die Siedler beißen und so ebenfalls zu Werwölfen machen können, hatte ich ja bereits erwähnt. Wertich spricht aber unter anderem auch über andere übernatürliche Wesen wie Geister, die Siedler zur Flucht treiben können. Wie man den Geisterbefall bereinigen kann, habe ich jetzt nicht gefragt. Aber da wir uns ja in einem mittelalterlichen Setting befinden, darf man von einem Geistlichen ausgehen, der diese Aufgabe übernimmt.



In einem aber bin ich sicher, nämlich, dass ihr Pioneers of Pagonia definitiv im Blick behalten solltet, auch, und vielleicht eben gerade wenn ihr dem Ur-Teil von Die Siedler nachtrauert. Aus dem Genre habe ich mich vor etwas mehr als zehn weitgehend verabschiedet. Aber mit diesem Spiel werde ich gerne noch mal zurückkehren.