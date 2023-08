Age of Empires 4: Erstes großes Add-on Aufstieg der Sultane angekündigt

PC XOne Xbox X

Vor knapp zwei Jahren erschien mit Age of Empires 4 (GG-Test) der neueste Teil der beliebten Echtzeitstrategieserie, die ihren Ursprung in den 90er-Jahren hat. Und obwohl der Titel in der Fachpresse durchaus gute Wertung einfahren konnte, waren nicht alle Serienfans von der Umsetzung begeistert: Fehlende Komfortfunktionen wie beispielsweise nicht vollständig frei konfigurierbare Hotkeys, technische Schwierigkeiten und nicht zuletzt der comicartige Look sorgten dafür, dass die Spielerzahlen schnell wieder hinter den Dauerbrenner Age of Empires 2 - Definitive Edition oder sogar Age of Empires 2 - HD Edition aus dem Jahre 2013 zurückfielen.

Nun kündigten die Entwickler Relic Entertainment mit Aufstieg der Sultane überraschend das erste größere Add-on für Age of Empires 4 an. Viele Informationen sind noch nicht verfügbar, außer dass es neue Gebiete zu entdecken und Armeen im Zusammenhang mit der Geschichte des Nahen Ostens zu lenken gilt. Da die Entwickler selbst jedoch von der "bisher größten Erweiterung für Age of Empires 4" sprechen, ist zu erwarten, dass mit dem Add-on zumindest auch neue Kampagnen, neue Völker mit frischen Einheiten und neue Karten eingeführt werden – alles rund um ein nahöstliches Szenario.

Ein offizielles Release-Datum oder ein Preis sind noch nicht bekannt. Auf Steam wird der Titel lediglich als "bald verfügbar" gelistet.