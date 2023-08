GC23: Hellboy - Web of Wyrd erscheint am 4. Oktober // neuer Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Good Shepherd Entertainment haben im Rahmen der Gamescom 2023 einen "Launch Date Announcement Trailer" veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser ansehen könnt. Demzufolge erscheint das 3D-Actionadventure Hellboy - Web of Wyrd am 4. Oktober für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Außerdem vermittelt der Trailer schon einen Eindruck von der an der Comic-Vorlage orientierten Grafik und dem Gameplay.

Wie die Comics schickt auch das Spiel Hellboy auf eine Reihe von völlig unterschiedlichen und einzigartigen Abenteuern. Diese Geschichten stehen zwar für sich allein, sind aber alle mit dem geheimnisvollen Vermächtnis des Schmetterlingshauses verbunden.

Das Roguelite-Actionadventure wurde in Zusammenarbeit mit dem Comic-Verlag Dark Horse entwickelt und setzt seinen Fokus auf Kämpfe. Ihr werdet dabei eine gute Mischung aus Nah- und Fernkampfangriffen finden müssen, um die Horden von Gegnern aus dem Weg räumen zu können.