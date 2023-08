PM: Firewall Ultra erscheint heute! Werft hier schon mal einen Blick auf die Roadmap für die Zeit nach der Veröffentlichung (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Warten auf die Veröffentlichung hat bald ein Ende, denn Firewall Ultra erscheint schon bald! Am 24. August können Spieler zum ersten Mal in die unglaubliche neue Welt eintauchen, die wir geschaffen haben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie alle im Spiel ihre Zielgenauigkeit am Schießstand trainieren, online gegen andere Kontraktoren antreten und an der Waffenwerkbank ihre perfekte Ausrüstung erstellen. Firewall Ultra ist ein detailreiches Spiel und wir sind überzeugt, dass ihr Spaß dabei haben werdet, endlich in die Welt einzutauchen, die wir für euch geschaffen haben.

Und wenn ihr einen Vorgeschmack auf das fertige Produkt haben wollt, seht euch unseren brandneuen Veröffentlichungstrailer an, der euch Highlights von einer Vielzahl von Karten, unsere Kontraktoren zum Erscheinungsdatum und die PvP- und PvE-Spielmodi zeigt.

Wenn ihr das erste Spiel der Reihe, Firewall: Zero Hour, gespielt habt, kommen euch vielleicht manche der Orte bekannt vor. Da Firewall Ultra im gleichen Universum spielt wie sein Vorgänger, wenn auch fünf Jahre später (sowohl wortwörtlich als auch im Spiel), hat sich die Welt seitdem etwas verändert. Das Innenlayout der Büro-Karte wurde renoviert und geplündert und im ikonischen Bunker findet ihr ein paar neue Tunnel und Durchgänge. Ihr werdet feststellen, dass sich auch andere Karten im Spiel verändert haben.

Insgesamt wird es bei der Veröffentlichung von Firewall Ultra 8 verschiedene Karten geben, von denen jede sowohl in Contracts, unser beliebter und äußerst spannender 4-gegen-4-PvP-Modus, als auch in Exfiltration, unser neu enthüllter PvE-Koop-Modus für 4 Spieler, komplett spielbar ist. Ihr könnt hier mehr über diesen neuen Modus erfahren. Da Firewall Ultra darauf ausgelegt ist, möglichst dynamisch zu sein, werden sich Aspekte wie Ziele und Spawnpunkte für KI-Gegner im PvE-Modus jedes Mal etwas ändern, damit es immer neu und spannend bleibt.

Am interessantesten ist aber wahrscheinlich die Tatsache, dass wir euch im Veröffentlichungstrailer einen ersten Blick auf eine komplett neue Karte für Firewall Ultra gewähren: Kreuzung. Diese Karte spielt auf den Straßen einer Stadt im Nahen Osten, kurz nachdem dortige Rebellen in einen Schusswechsel verwickelt waren, der zu einer Evakuierung von Zivilisten führte. Es gibt mehrere Gebäude, die ihr betreten könnt, und euch wird auffallen, dass einige davon von den Rebellen als Basis für ihre Operationen genutzt wurden, während andere typische Wohngebäude und Geschäftsräume sind. Diese Karte bietet massenweise Abwechslung und die Umgebung erzählt ihre eigene Geschichte, wenn ihr sie erkundet und alles in euch aufnehmt.

Firewall Ultra ist ein Live-Service-Spiel, was bedeutet, dass wir solide Pläne für den Support nach der Veröffentlichung über alle Aspekte des Spiels hinweg haben. Nichtsdestotrotz liefern wir vom ersten Tag an ein tiefgreifendes, immersives und robustes Spiel ab, das voller Inhalte steckt, in die ihr eintauchen könnt.

Neben der Standardausrüstung, die ihr findet, könnt ihr auch eure eigene individualisierte Ausrüstung erstellen. Das bedeutet, sobald ihr neue Waffen und Ausrüstung freischaltet, indem ihr sie im Spiel von unseren Black Road-Händlern mit Crypto (unserer Währung im Spiel, die ihr durch das Spielen verdient) kauft, könnt ihr sie mit neuen Aufsätzen, Waffen-Tarnungen und mehr aufrüsten, um euer perfektes Arsenal zu erstellen. Wir haben für euch alles von Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Schrotflinten und Pistolen bis hin zu Scharfschützengewehren und mehr. Und vergesst nicht, dass ihr Firewall Ultra diese Woche noch vorbestellen könnt, um euch die legendäre Waffe „Reaper X75“ zu schnappen.

Da Firewall Ultra ja ein Live-Service-Spiel ist und der Zugriff auf einen Operation Pass* nach der Veröffentlichung in der Digital Deluxe Edition enthalten ist, wollt ihr bestimmt auch wissen, welche Inhalte in einer Operation enthalten sind. Verständlich!

Unten seht ihr eine Tabelle, die unsere Pläne für Inhalte und Updates im ersten Jahr von Firewall Ultra enthält. Wir konzentrieren uns zunächst in erster Linie auf die Veröffentlichung und den Support direkt nach der Veröffentlichung, doch später im Jahr erscheint unsere erste Operation. Wenn ihr Firewall: Zero Hour gespielt habt, erinnert ihr euch vielleicht daran, was diese enthielten– bei Firewall Ultra haben wir einen ähnlichen Weg gewählt.

Wie ihr oben sehen könnt, wird die erste Operation 60 Belohnungen enthalten, die ihr freischalten könnt, indem ihr Aufträge abschließt. Diese Belohnungen sind eine Kombination aus einem zusätzlichen Kontraktor mit einer neuen ausrüstbaren Fähigkeit, einer Waffe, neuem Waffenzubehör, Spielwährung und Booster, mit denen ihr eure Zeit im Spiel effizienter nutzen könnt. Jede Operation wird etwa drei Monate lang verfügbar sein, danach werden wir zu einer neuen Operation wechseln und den Prozess wiederholen.

Unabhängig von den Operationen haben wir auch Pläne, das Spiel mit neuen Gameplay-Features und anderen Verbesserungen auszubauen, die nach und nach allen Spielern zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wollen wir zwei neue Karten (sowohl im Exfiltration- als auch im Contracts-Modus spielbar) und zwei neue Koop-PvE-Modi veröffentlichen. All das wird Spielern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt.

Wir können schon bald weitere Informationen mit euch teilen! Bis dahin solltet ihr Firewall Ultra im PlayStation Store vorbestellen! Ihr könnt die Standard Edition für 39,99€ vorbestellen oder euch die Digital Deluxe Edition für nur 59,99€ schnappen, die eine frühere Freischaltung von vier Kontraktoren (Meiko, Skip, Fang und Node), vier Kontraktoren-Outfits (für die freigeschalteten Kontraktoren), vier Waffen-Tarnungen und einen Post-Launch-Operation Pass enthält.

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch durch all unsere treuen Fans im Laufe der Jahre und können es einfach nicht erwarten, euch alle im Spiel zu sehen. Eure Geduld wird schon bald belohnt werden!

*Zugriff auf vollständige Inhalte einer zukünftigen Operation (Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt).

Zum Spielen sind Firewall Ultra, eine PlayStation 5 und PlayStation VR2 erforderlich. PS VR2 ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Um online spielen zu können, werden eine Internetverbindung und eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. PS Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.