GC23: Dune - Spice Wars: V1.0 des Echtzeit-4X-Spiels im September

PC

Nach knapp 1,5 Jahren im Early Access verlässt Dune - Spice Wars im September diesen Jahres den Vorreleasestatus. Seit die Northgard-Entwickler Shiro Games in April eine erste für alle spielbare Version des RTS-4X-Mixes auf Steam veröfflicht haben (in der premiumexklusiven Viertelstunde oder als Preview), wurde fleißig Content nachgeliefert. So kam, wenn auch von Frank Herberts Vorlage abweichend, Haus Corrino als spielbare Fraktion hinzu, es gab neue Einheiten sowie einen neuen Conquest-Spielmodus.

Das Releaseupdate soll weitere umfangreiche Änderungen, optionale Sekundärziele sowie eine weitere Fraktion bringen.