PM: Der neue Invasionsmodus von Mortal Kombat 1 ist wie ein Brettspiel-RPG (Sony Playstation Blog)

Die Zeit naht. Bald heißt es wieder „Finish them“. Obwohl Mortal Kombat 1 der zwölfte Teil der Reihe ist, hat NetherRealm Studios einen Weg gefunden, das ikonische Kampfspiel neu zu erfinden und nach den Ereignissen von Mortal Kombat 11 eine neue Ära einzuläuten.

Als ich mit dem Story-Modus des Spiels und dem brandneuen Invasionsmodus ausgiebig Zeit verbringen durfte, fand ich ein Kampfspiel vor, das alles verkörpert, was Mortal Kombat ausmacht und der Reihe ihre leidenschaftliche Community eingebracht hat. Mortal Kombat wird hier zu etwas Neuem mit filmreif präsentierter Story voller Wendungen, neuer Modi und Gameplay-Mechaniken. Wer im Lauf der Jahre schon einmal das berühmte Zitat „Finish them“ über die Lippen gebracht hat, wird daran nicht vorbeikommen. Also lest weiter, um mehr zu erfahren!

Wie gewohnt verfügt auch dieser Teil über einen neuen Story-Modus mit stundenlanger Unterhaltung für alle, die bereit sind, ein neues Reich zu betreten. Die Teile der Mortal-Kombat-Reihe sind für einige der besten filmischen Story-Modi in der Geschichte des Gamings bekannt, und Mortal Kombat 1 bildet da keine Ausnahme.

Mortal Kombat 1 läutet nicht nur allein aufgrund des Namens eine neue Ära ein. Die Geschichte spielt in einer neuen Zeitlinie, erschaffen vom frisch gekrönten Feuergott Liu Kang. Die Rollen der Charaktere wurden neu verteilt und das Design verändert, wie bei Kuai Liang, dem zweiten Sub Zero, der in dieser Welt Scorpion ist. Bereits im ersten Kapitel, das ich komplett spielen konnte, werdet ihr also einige Überraschungen erleben. Ich will nichts spoilern, doch es gibt zahlreiche Momente, bei denen euch die Kinnlade herunterklappen wird – und Ed Boon lockt einen sogar mit dem wildesten Ende in der Geschichte der Reihe.

Eine willkommene Neuerung ist der Invasionsmodus, in dem ihr eine Brettspiel-ähnliche Karte erkundet. Dort habe ich mit meiner Gruppe an Charakteren ein Abenteuer gestartet, bei dem ich ihre Stufen gesteigert, sie mit jeder Menge Beute ausgerüstet, Horden von Gegnern besiegt und neue Gebiete auf der gesamten Karte entdeckt habe.

Doch der Invasionsmodus bietet noch mehr. Auf eurer Reise durch die Reiche schaltet ihr Spielwährung, Konzeptkunst und weitere Dinge frei, die ihr in den anderen Modi nutzen und bewundern könnt.

Genau wie zuvor bei Fraktionen, Türmen und weiteren ähnlichen Modi verspricht euch NetherRealm Studios mit Invasion ein Spielerlebnis mit konstanten Updates. Wie der Name besagt, versuchen in diesem Modus verschiedene Kämpfer und Fraktionen andere Reiche zu erobern. So fällt in etwa Scorpion aus einer anderen Realität in die neue Ära ein. Ihr werdet die Eindringlinge im Verlauf des Spiels noch kennenlernen. Jeder bietet dabei eine neue Reise voller Herausforderungen und freischaltbarer Gegenstände.

Die größte Überraschung dürfte dabei aber sein, wie NetherRealm den Invasionsmodus als eine Art Liebeserklärung an die Gesamtheit von Mortal Kombat gestaltet hat. Auf jeder Karte werdet ihr auf Minispiele stoßen, wie die klassischen Arcade-Türme und „Teste deine Kraft“. Diese bieten wunderbare Abwechslungen zu den Zufallsbegegnungen und der Suche nach den Schlüsseln für eure Reise.

Dieses Mal kämpft ihr nicht allein. Zu den Hauptmechaniken von Mortal Kombat 1 gehört jeweils ein Partner, der euch in jedem Kampf zur Hilfe eilen kann. Ihr könnt diese Nebencharaktere zwar nicht wie bei einer Tag-Team-Mechanik selbst steuern, auf Knopfdruck eilen sie jedoch für ein paar Sekunden zur Hilfe, um euch mit einem Angriff unter die Arme zu greifen. Mit ihnen könnt ihr den Gegner greifen, Geschosse abfeuern, Kombos verlängern und je nach Situation sogar einen X-Ray-Move oder Fatality-Finisher ausführen. Das sieht nicht nur cool aus, sondern bereichert Mortal Kombat auch um einen Aspekt, den ihr seit dem Tag-Team-Modus in Mortal Kombat (2011) nicht mehr erleben durftet.

Da in diesem Mortal Kombat die Realität erneut zurückgesetzt wurde, wirkt sich dies auch auf die Charaktere aus. So konnte NetherRealm vertraute Gesichter neu gestalten und sogar einige zurückbringen, die ihr länger nicht gesehen habt, wie etwa Li Mei und Havik. Dies haucht der Reihe neues Leben ein, und euch bietet sich so eine Auswahl an Kämpfern mit vielfältigen Spielstilen.

Über den DualSense-Controller erhaltet ihr zudem im Kampf coole Audiohinweise, etwa zu Kampfbeginn, wenn eure Gesundheit niedrig ist oder sich verschiedene Leisten auffüllen.

Beschützt mit Liu Kang, Johnny Cage, Li Mei und weiteren klassischen Charakteren das Erdenreich, wenn Mortal Kombat 1 am 14. September für PlayStation 5 erscheint.