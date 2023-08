GC23: Under the Waves kurz vor Release mit Launch-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Auf der letztjährigen Opening Night Live präsentierte Publisher Quantic Dream, die bislang eher als Entwickler bekannt waren (Detroit - Become Human) das Unterwasser-Story-Adventure Under the Waves von Entwickler Parallel Studio, die bisher lediglich mit dem Point&Click-Abenteuer Eqqo aus 2020 für die Switch in Erscheinung getreten sind.

Diesmal, zur gamescom 2023, wurde mit einem einminütigen Launch-Trailer etwas mehr zum mysteriösen Ozean-Tauch-Abenteuer Under the Waves gezeigt. Der Fokus soll auf einer intensiven und persönlichen Geschichte rund um den Protagonisten in einer Station auf dem Meeresgrund liegen. Ein Sturm und seltsame Ereignisse unter Wasser sollen die anfangs gemütlich anmutende Handlung auf den Kopf stellen. Der Release des Adventure-Titels soll bereits in sechs Tagen, am 29. August für PC, PS4, PS5, XOne und XSeries erfolgen.