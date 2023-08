PM: [gamescom] Am 3. Oktober erfüllt Scorn die PlayStation 5 mit Angst und Schrecken (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 3. Oktober erfüllt Scorn die PlayStation 5 mit Angst und Schrecken

LONDON – 23. August 2023 – Diesen Oktober werden sich die fleischigen Gliedmaßen von Scorn auch auf die PlayStation 5 erstrecken. Ebb Software hat in Zusammenarbeit mit Kepler Interactive während der Future Games Show bekannt gegeben, dass das vielgelobte First-Person-Horror-Adventure am 3. Oktober für die Sony-Konsole erscheint. Das von H.R. Giger inspirierte Scorn ist ein Titel, den Fans von Horror und Nervenkitzel auf keinen Fall verpassen dürfen.

Ergötzt euch hier am neuen Trailer:

„Wir freuen uns sehr, das Release-Datum für Scorn auf der PlayStation 5 anzukündigen und unsere albtraumhafte Erfahrung einer ganz neuen Gruppe an Spieler*innen zugänglich zu machen.”, sagte Ljubomir Peklar, Game Director bei Ebb Software. „Wir nutzen die DualSense-Funktionen in ihrer Fülle aus, um das Immersionslevel während des Spiels zu erhöhen. Vom haptischen Feedback des Controllers, das sich dem Ingame-Sound und der Intensität der Situation anpasst, bis zu den adaptiven Triggern, mit denen sich jedes Werkzeug und jede Waffe einzigartig anfühlt. Diese Features bringen den Horror von Scorn auf ein vollkommen neues Level und reißen Spieler*innen auf eine vollkommen neue Art mit.”

Digitale Vorbestellungen für die PS5-Version sind ab heute möglich und Sammler*innen makabrer Kunstwerke können auch bald eine physische Deluxe-Edition* für PS5 und Xbox Series X|S erwerben. Diese wird von Maximum Games vertrieben und beinhaltet das Spiel, ein limitiertes SteelBook ® , den schaurigen Soundtrack und ein digitales Artbook.

Scorn erscheint am 3. Oktober für PlayStation 5, weitere Informationen findet man unter https://scorn-game.com/ .

*Soundtrack und Artbook werden als Download-Code bereitgestellt und sind nicht physisch enthalten. Internetverbindung wird benötigt.

Über Maximum Games.

Maximum Games ist ein Preisgekrönte Videospielpublisher, der mit herausragenden Spieleentwickler*innen und Franchises auf der ganzen Welt zusammenarbeitet (Kena: Bridge of Spirits, Among Us, Five Nights at Freddy’s™). Mit einem Katalog, der über 300 Titel umfasst, ist Maximum Games seit seiner Gründung durch Christina Seelye im Jahre 2009 zu einem der führenden 20 Spieleunternehmen der Welt herangewachsen. Maximum Games ist Teil von Maximum Entertainment. Mehr Informationen gibt es unter www.maximumgames.com .

Über Kepler Interactive

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London