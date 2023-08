GC23: Tormented Souls 2: Nachfolger zur Resident-Evil-Alternative enthüllt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der Future Games Show zur gamescom 2023 hat das chilenische Entwicklerstudio Dual Effect Tormented Souls 2 angekündigt. Der Vorgänger Tormented Souls (in der GG-Preview) hat sich bei Survival-Horror-Fans mit seiner starken Inspiration von Klassikern wie Resident Evil und Alone in the Dark einen Namen gemacht.

Im Ankündigungstrailer, den ihr unter dieser News anschauen könnt, gibt es ein Wiedersehen mit Caroline Walker, der Protagonistin aus dem ersten Teil. Darin erkundete sie auf der Suche nach zwei Zwillingsschwestern ein in ein Krankenhaus umfunktioniertes verlassenes Herrenhaus, das mit seinen zurückgebliebenen "Patienten" typische Survival-Horror-Atmosphäre versprüht.

Tormented Souls 2 soll 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.