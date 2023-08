GC23: Gameplay-Trailer und Steam-Beta zum Metroidvania The Last Faith

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Im Rahmen der Future Games Show gab es einen kurzen Gameplay-Trailer zum düsteren Metroidvania The Last Faith zu sehen. Der via Kickstarter finanzierte Titel erinnert mit seinem Pixel-Look und religiöser Symbolik an Castlevania- und Blasphemous. Das Video findet ihr direkt unter dieser News.

Wer neugierig geworden ist, kann ab sofort die Beta auf Steam herunterladen und sich selbst einen Eindruck vom Spiel machen. Fordert dazu einfach über den Button auf der Steam-Seite "Zugriff zum Spieltest" an.

The Last Faith soll im November 2023 für PC, Mac, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Switch erscheinen.