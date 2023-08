GC23: Neuer Trailer zu Nightingale // EA-Start im Februar 2024

PC

Im Rahmen der gestrigen Opening Night Live-Show wurde ein neuer Trailer zum PC-Titel Nightingale von Inflexion Games gezeigt und gleichzeitig das finale Startdatum der Early-Access-Phase bekanntgegeben. Nach mehreren Verschiebungen soll Nightingale nun ab dem 22.2.2024 in den Early Access starten. Das frische Videomaterial mit neuen Gameplay-Szenen aus dem Survival-Titel mit viktorianischen Setting haben wir für euch unter dieses Newszeilen nachfolgend zum Abruf bereitgestellt.

In Nightingale werdet ihr durch Portale reisen und die Welten dahinter erkunden, in denen ihr durch Shared Worlds auch andere Spieler antrefft. Diese Welten werden zwar prozedural generiert, aber für spielerische Abwechslung soll ein Kartensystem sorgen, mit dem ihr neue Reiche zum Bereisen craftet. So sollt ihr laut den Entwicklern mit den erbeuteten Karten die Art der Umgebung, die darin lebenden Kreaturen, das Wetter und mehr beeinflussen können.