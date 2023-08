GC23: Horror-Adventure-Thriller Fort Solis erschienen + Launch Trailer

PC PS5 MacOS

Während des Summer Game Fest 2022 angekündigt, ist das Story-getriebene Sci-fi-Horror-3rd-Person-Adventure Fort Solis von Entwickler Fallen Leaf und Publisher Dear Villagers gestern, am 22. August 2023 für PC und PlayStation 5 erschienen. Die Mac-Version soll Ende Oktober folgen. Während der Opening Night Live zur gamescom 2023 wurde die Gelegenheit genutzt, einen Launch-Trailer zu platzieren. Das gut einminütige Video findet ihr unter der News eingebunden.

Auch wenn das gezeigte Gameplay vom Setting und der vermittelten Atmosphäre her stark an ein Dead Space oder The Callisto Protocol erinnert, soll es sich nicht um Survival-Horror oder ein Actiontitel handeln, sondern ein narratives Adventure darstellen, das wie eine Thriller-Serie in Kapitel aufgeteilt ist und von euch zentral durch die Geschichte an die Hand genommen, erlebt werden kann.