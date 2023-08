GC23: Neues Baphomets Fluch-Spiel und Remaster von Teil 1 angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Im Rahmen des Xbox Showcase bei der Gamescom 2023 hat Revolution Software zwei neue Spiele in ihrem Baphomets Fluch-Universum (im Original Broken Sword) angekündigt. Bereits Anfang nächsten Jahres soll eine 4K-Neuauflage des ersten Teils der Point-and-Click-Adventure-Reihe unter dem Namen Baphomets Fluch - Shadow of the Templars Reforged (angekündigt als "Broken Sword - Shadow of the Templars Reforged") für PC, Konsolen und Mobilgeräte erscheinen.

Noch ohne Release Datum ist Baphomets Fluch - Parzival's Stone (angekündigt als "Broken Sword - Parzival's Stone"), das ebenfalls für PC, Konsolen und Mobilgeräte angekündigt wurde. Charles Cecil erklärte im Rahmen der Veranstaltung:

Dies ist der Beginn dessen, was wir die 'Broken Sword Renaissance' nennen. Sowohl Parzival's Stone als auch Shadow of the Templars Reforged richten sich sowohl an diejenigen, die schon einmal in den Schuhen von George & Nico gelaufen sind und sich nach einem neuen Abenteuer sehnen, als auch an diejenigen, die noch nie etwas von der Franchise gehört haben. Wie bei allen Broken Sword-Spielen sind beide Titel eigenständige Abenteuer, für die keine Vorkenntnisse erforderlich sind, obwohl es natürlich für diejenigen, die sich in dieser von uns geschaffenen Welt auskennen, eine Menge unter der Oberfläche zu entdecken gibt.

Unterhalb dieser News findet ihr den Trailer, in dem ihr einen ersten Eindruck zu beiden Spiele gewinnen könnt. Weitere Details sollen "in den kommenden Monaten" bekannt gegeben werden.