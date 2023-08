Humankind: Globalstrategiespiel für Konsolen erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Das 4X-Spiel Humankind ist bereits im August 2021 für den PC erschienen. Im ausführlichen Test auf GamersGlobal wurden positiv die taktischen Kämpfe, Diplomatie und das Expansionssystem hervorgehoben, während besonders das missglückte Balancing im Early Game auf Kritik stieß sowie das kleinteilige Interface. Die Konsolenspieler gingen bei dem Release des Spiels aber zunächst leer aus und auch die für November 2022 geplante Veröffentlichung musste für zunächst unbestimmte Zeit verschoben werden.

Seit dem 22. August könnt ihr Humankind für 49,99 Euro nun aber auf Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X erleben. Wie bereits die PC-Version, so ist auch die Fassung für Microsofts Konsolen vom Start weg im Game Pass enthalten. Dies gilt jedoch nur für das Hauptspiel, zwei Erweiterungen mit neuen Kulturen müssen, wie auch für die Playstation, separat erworben werden. Der DLC Together We Rule ist hingegen noch nicht für Konsolen umgesetzt worden.

Für den Port verantwortlich zeichnet Aspyr Media, die beispielsweise auch schon Civilization 6 auf Konsolen gebracht haben. Angepasst wurden unter anderem die Menüstrukturen, Shortcuts zur besseren Bedienung mit dem Controller wurden eingerichtet und es gibt nun Platzierungshilfen für den Bau. Crossplay zwischen PCs und Konsolen scheint nicht möglich zu sein, auch stehen die Anpassungen zur Controllersteuerung auch nicht für den PC zur Verfügung.

Den Launch-Trailer für die Konsolenversionen von Humankind könnt ihr euch unter dieser News anschauen.