PM: [gamescom] Frost Giant Studios enthüllt auf der gamescom 2023 die Infernal Host als spielbare Fraktion in Stormgate® (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Frost Giant Studios enthüllt auf der gamescom 2023

die Infernal Host als spielbare Fraktion in Stormgate®

Die heiß erwarteten Infernals wurden während der Opening Night Live vorgestellt

KÖLN, 23. August 2023 – Nachdem Frost Giant Studios eine der meist erwarteten Closed-Alpha-Phasen seit Menschengedenken* zelebrieren durfte, konnte das Studio während der diesjährigen gamescom Opening Night Live ein höllisch heißes Update für ihr kommendes Echtzeitstrategiespiel Stormgate® präsentieren. Das Behind-The-Scenes-Video zeigt zum ersten Mal die Infernal Host – die dämonische Alien-Bedrohung, die eine der spielbaren Fraktionen des Spiels ist.

Stormgate spielt in einem vollständig neu geschaffenen postapokalyptischen Science-Fantasy-Setting, in dem die Erde zum Schlachtfeld zwischen verschiedenen Fraktionen geworden ist. Die Menschheit hat den ersten Angriff der Infernal Hosts überlebt und setzt sich nun zur Wehr. Auf der gamescom 2023 haben Frost Giant das Shroud-System enthüllt, das die Infernal Hosts als Fraktion definiert. Im Gegensatz zu der Technologie der Menschheit vertrauen die dämonischen Truppen auf die düstere Magie des Shroud. Wichtige Gebäuden der Infernals produzieren diese Kraft in ihrer Umgebung und viele Einheiten der Infernals erhalten signifikante Vorteile, wenn sie auf Shroud kämpfen. Das Video präsentierte zudem drei wichtige Infernale Einheiten – Den Worker Imp, den Fiend und den Brute.

Der Imp hat mit seinen großen Ohren, seinen diabolisch süßen Augen und dem feurigen Schwanz schon als Concept-Art die Herzen der Spieler*innen auf der ganzen Welt erwärmt. Die Hauptaufgabe dieser Einheit ist das Sammeln von Ressourcen und das Beschwören infernaler Bauten – dank ihres feurigen Temperaments können sie sich jedoch auch selbst entzünden und so eine verheerende Imp-losion verursachen.

Der Brute ist ein gewaltiger zweiköpfiger Oger, der sich selbst in der Mitte zerteilen kann – wodurch eine blutige Sauerei und ein schnelles Fiend-Paar entstehen. Die besten Infernal Anführer*innen werden die Lebensenergie der Brutes bis zum allerletzten Bißchen ausreizen, um dann den Schrecken zu entfalten, der in der behäbigen Kreatur schlummert.

“Wir machen Stormgate für alle, die schon zu lange auf das nächste große RTS warten – damit meinen wir auch uns selbst.”, sagte Tim Morten, CEO und Production Director bei Frost Giant Studios. “Der Fortschritt, den wir heute auf der Opening Night Live zeigen konnten, spiegelt die Hingabe unseres Teams wieder, ein einnehmendes RTS zu erschaffen, das um hochgradig asymmetrische Fraktionen herum aufgebaut ist, an deren Beherrschung Spieler*innen noch jahrelang Freude haben werden.”

Ebenfalls auf der gamescom 2023 gab Frost Giant Studios bekannt, dass die Grammy-Award-ausgezeichneten EDM DJs und Produzenten the Chainsmokers beratend am Soundtrack des Spiels beteiligt sind. Der Audio Director Alexander Brandon ( Unreal, Deus Ex ) hat für den Soundtrack Komponist*innen zusammengeführt, die bereits an einigen der einprägsamsten RTS-Soundtracks beteiligt waren, darunter Tracy W. Bush ( StarCraft und WarCraft III ) und Frank Klepacki ( Dune 2, Command & Conquer ). Stimmen aus Klassikern des Genres wird man in Stormgate ebenfalls wieder zu hören bekommen.

Stormgate erscheint als F ree-to-Play-Titel für Windows® PC via Steam und wird folgendes beinhalten:

In Stormgate erwartet Spieler*innen knackiges, ultra-responsives Gameplay, das durch die eigene SnowPlay™-Technologie des Teams ermöglicht wird. Stormgate läuft auf 64Hz-Tick-Servern, die Eingaben ungefähr dreimal so oft wahrnehmen können, wie bei StarCraft®II. Stormgate wird zudem das erste Echtzeitstrategiespiel sein, das auf Rollback Netcode setzt – eine Technologie, die in der Fighting-Game-Community als “Game Changer” gilt. Rollback verbessert das Feeling von Online-Multiplayer-Schlachten und ermöglicht schnelles und flüssiges Gameplay, selbst wenn die Spieler*innen über unterschiedlich schnelle Internetverbindungen verfügen. Die weltweit aufgestellten hoch-performanten Server von Stormgate sollen Spieler*innen auf der ganzen Welt zu angenehmen Online-Erlebnissen zusammenbringen.

Stormgate wird in Unreal Engine 5 entwickelt und ermöglicht hochauflösende Darstellungen in 4K und hunderte detaillierte Einheitenmodelle die gleichzeitig auf dem Bildschirm in großen Schlachten auf unterschiedlichen Karten und Untergründen aufeinandertreffen. Während der gamescom 2023 zeigte Frost Giant zum ersten Mal den neuen Deadlands-Untergrund, der Karten einen postapokalyptischen Look verleiht. Das UI des Spiels wird durch das Entfernen unnötiger Eingaben, das automatische Hinzufügen von Einheiten zu Kontrollgruppen und das Streamlinen des Gameplays so entworfen, dass das RTS-Genre zugänglicher gemacht wird. Zu den Verbesserungen gehören auch Quick-Macro-Buttons und das intuitiv gestaltete Command-Grid, das Armee- und Basenbau-Kommandos erleichtert.

“Wir wurden von der hohen Nachfrage zur Closed-Alpha von Stormgate überrollt und sind unglaublich dankbar für das hochwertige Feedback, das wir bereits aus unserer wundervollen Community erhalten haben.”, sagte Tim Campbell, Präsident und Game Director bei Frost Giant Studios. “Wir werden noch mehr Spieler*innen zu den Closed-Alpha- und Closed-Beta-Tests im Laufe dieses Jahres willkommen heißen.”

Stormgate wird von Frost Giant Studios entwickelt – einem unabhängigen Spieleentwicklungsstudio, das von führenden Mitgliedern der Teams gegründet wurde, die hinter einigen der beliebtesten PC-Klassiker wie Warcraft ® III und StarCraft® II stecken. Stormgate befindet sich momentan in der Closed-Alpha und soll noch dieses Jahr in die Closed-Beta übergehen.

*Gemessen an der Anzahl der Anmeldungen und angebotenen Opfern von Erstgeborenen.

Über Frost Giant Studios, Inc.

Die im südlichen Kalifornien ansässigen Frost Giant Studios wurden 2020 von Tim Morten und Tim Campbell gegründet. Veteranen der Spieleindustrie, die zusammen mit dem Rest des Teams, an einigen der beliebtesten und erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten beteiligt waren. Der Debüt-Titel des Studios – Stormgate™ – ist ein Free-to-Play Echtzeit-Strategiespiel das in einer postapokalyptischen Zukunft der Erde spielt. Frost Giant Studios hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, arbeitet mit Talenten aus der ganzen Welt zusammen und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das auf Zusammenarbeit, Inklusion und gegenseitigem Respekt beruht.