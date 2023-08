GC 23: Persona 5 Tactica gespielt – Feinde aus der Deckung geboxt

Die Phantom Thieves schlagen wieder zu

Teaser Das Taktik-Spinoff Persona 5 Tactica weiß aber beim Anspielen mit dem Fokus auf die unfreiwillige und unsanfte Umpositionierung der Gegner zu gefallen.

In der Persona-Reihe verbringt man rund 100 Stunden mit seinen Gefährten und hat sie ins Herz geschlossen, wenn der Abspann läuft. Die Lust der Fans, die lieb gewonnenen Gefährten wiederzusehen, gießt Atlus in allerlei Spin-Offs (gerne auch bei anderen Entwicklern in Auftrag gegeben. Bei Persona 4 reicht die Bandbreite von Prügel- bis hin Tanzspielen. Auch die Crew des ebenso spaßigen wie stylischen Persona 5 (im Test, Note 9.0) hat schon eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt und sich in Persona 5 Strikers im Stil der Warriors-Titel geprügelt. In Persona 5 Tactica müssen die Phantom Thieves nun Rundentaktik-Gefechte austragen.

Auf der Gamescom 2023 erlebte ich den Anfang des Spiels und einen Ausschnitt aus Mission 6. Eine erste Überraschung war, dass die Figuren nicht nur auf dem Schlachtfeld in einem nun knuddelig-runderen Stil gehalten sind, sondern das ganze Spiel inklusive Zeichentrick-Cutscenes so aussieht. Wenn in einer anfänglichen Standbild-Dialog-Sequenz also in Schatten gehüllte Figuren Verdächtiges über einen verschwundenen aufstrebenden Politiker murmeln, der gute Chancen auf das Amt des Premierministers hat, kann ich das angesichts des Stils nicht ganz ernst nehmen. Danach springt die Handlung in das bekannte Café aus Persona 5, wo der stumme Protagonist und seine Freunde sich auf ein paar ruhige Wintertage freuen. Doch plötzlich scheint die Zeit für die Umgebung eingefroren, fallende Kaffeetassen schweben einfach in der Luft. Und als sie vor die Tür tritt, findet sich die Gruppe in Gestalt ihrer Phantomdieb-Alter-Egos in einer bunten Welt wieder, in der Gestalten mit Musketen und Zweispitzhüten statt Kopf sie zum Kampf fordern. Außerdem stößt in dieser Welt die junge Frau Erina zur Truppe.

Die Hut-Menschen provozieren den ersten Kampf. Grundsätzlich ist das Feld in viereckige Felder ohne Höhenebenen geteilt und es ziehen erst alle eure Figuren und dann die der Gegner. Ich schicke in der Demo stets nur drei aktive Einheiten in den Kampf, die entweder aus der Ferne mit Schusswaffen angreifen, Persona-Magieattacken nutzen oder im Nahkampf austeilen. Tactica betont dabei Deckung: Feinde hinter Objekten erhalten bei Fernangriffen von vorn und auch von der Seite reduzierten Schaden. Bei meinen Figuren wurde sogar der Schaden komplett negiert.

Noch wichtiger für Persona 5 Tactica ist aber die Mechanik, um Deckung zu umgehen. Flanken-Attacken von hinten sind nicht das Mittel der Wahl, sondern ein Nahkampfangriff, durch den der Angreifer sein Opfer wegstößt und auf dessen Feld zieht – prallt das Ziel das Angriffs durch selbeigen gegen eine Wand, fliegt es im hohen Bogen auf ein anderes Feld. An anderer Stelle setzt Morgana einen Windmagie-Angriff ein, der ebenfalls die Position der Feinde verändert. Aus der Deckung geboxte Feinde schlottern vor Angst und sind extrem anfällig für alle Arten von Schaden. Werden sie in diesem verwundbaren Zustand getroffen, gibt es zur Belohnung einen ganzen zusätzlichen Zug für den Angreifer.

So weit die Grundlagen. Beim Spielen von Mission 6 mit dem Protagonisten, Katze Morgana und Neuzugang Erina kommen weitere Feinheiten dazu. Die Zugreihenfolge bestimmt ihr frei. Hat nun eine Figur einen Zusatz-Zug erlangt, könnt ihr die anderen beiden Mitglieder eueres Teams mit möglichst großem Abstand zu dieser aufstellen – die dreieckige Fläche zwischen den dreien wird dann hervorgehoben. Auf Knopfdruck kann die Figur mit dem Zusatz-Zug nun einen Großangriff ausrufen, bei dem das ganze Team enormen Schaden bei den Gegnern in dieser dreieckigen Fläche anrichtet. Aber auch das Abwarten wird belohnt: Beendet eine Figur ihren Zug nach der Bewegung (gibt also die Aktion danach auf), erhält sie für den kommenden Zug den Fokus-Buff. Der steigert nicht etwa die Werte, sondern bewirkt bei jeder Einheit einen individuellen Effekt. So kann eine fokussierte Erina mit einem Fernkampfangriff auch einen Feind in Deckung kritisch treffen und damit einen Zusatz-Zug erringen, als wäre das Ziel ihres Angriffes schutzlos.

Persona ist bekanntlich eine Auskopplung von Shin Megami Tensei und Persona 5 Tactica stellt bei Weitem nicht den ersten Ausflug von Shin Megami Tensei ins Rundentaktik-Gefilde dar. Da gab es zuvor etwa die Devil Summoner-Reihe. Tactica hebt sich aber mit dem Fokus darauf, die Gegner aus der Deckung zu zerren und ihnen dann mehrfach vor den Latz zu geben, von Devil Summoner und vielen klassischeren Rundentaktik-Titeln ab. Inszenatorisch kommt der Persona 5 Tactica dabei nicht ganz an das Original heran, ist aber immer noch sehr stylisch.

In der Demo haben nichtmal alle gegnerischen Einheiten im feindlichen Zug eine Aktion ausgeführt und sie stellten Allgemein überhaupt keine Bedrohung dar – da habe ich aber das Gefühl, dass auch Mission 6 sich noch in harmlosen Tutorial-Gewässern befindet. Andererseits vergibt Tactica am Ende Boni für Herausforderungen wie "Beende den Kampf in unter 5 Zügen" oder "Die Gruppe erleidet weniger als 30 Prozent Schaden", was auf das Überrollen der Gegner als gewollte Spielerfahrung hindeutet.

Der Anfang der Geschichte vermittelte das Gefühl, dass diese vor allem als Fanservice-Vehikel dient, die Demo hat aber definitiv Lust auf mehr Schlachten in diesem Stil gemacht – wenn sie denn durch mehr Gegnertypen und taktische Anforderungen in den Missionen interessant bleiben.