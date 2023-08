PM: PlayStation Portal Remote Player, das erste eigene Remote Play-Gerät von PlayStation, wird noch in diesem Jahr zum Preis von 219,99€ erscheinen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit der Markteinführung der PS5 haben wir mit großer Freude festgestellt, dass Spieler auf der ganzen Welt den Generationensprung, den wir beim Spielerlebnis gemacht haben, zu schätzen wissen, wie z. B. das verbesserte Gefühl von Immersion durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers. Unsere PlayStation-Community gibt uns immer wieder Anlass, neue Innovationen auf den Markt zu bringen, die allen Spielern Freude bereiten. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, heute neue Updates zu unseren kommenden Hardware-Produkten vorstellen zu können.

Im Mai haben wir einen kurzen Blick auf unser spezielles PS5 Remote Play-Gerät – jetzt PlayStation Portal Remote Player genannt – und unsere ersten kabellosen Ohrhörer, PULSE Explore Wireless-Ohrhörer genannt, geworfen. Heute freuen wir uns, weitere Details zu diesen Produkten bekannt zu geben und ein neues Wireless-Headset mit Kopfbügel für PlayStation, PULSE Elite Wireless-Headset, vorzustellen. Sowohl PULSE Elite Wireless-Headset als auch PULSE Explore Wireless-Ohrhörer bieten verlustfreie Audioübertragung mit geringer Latenz von der PS5 und von PlayStation Portal Remote Player unter Verwendung unserer neuen kabellosen PlayStation Link-Technologie.

Hier sind die Details.

PlayStation Portal Remote Player bringt das PS5-Erlebnis direkt in eure Hände. Er umfasst die wichtigsten Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschließlich adaptiver Trigger und haptischem Feedback*. Der eindrucksvolle 8-Zoll-LCD-Bildschirm bietet eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für ein hochauflösendes visuelles Erlebnis, wie man es von den hochwertigen Spielen der Weltklasse-Entwickler erwartet.

PlayStation Portal Remote Player ist das perfekte Gerät für Gamer in Haushalten, in denen der Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam genutzt wird. Oder einfach nur, um PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses zu spielen. PlayStation Portal Remote Player stellt über WLAN** eine Fernverbindung zu eurer PS5 her, sodass ihr schnell von eurer PS5 zu eurem PlayStation Portal Remote Player wechseln könnt. PlayStation Portal Remote Player kann unterstützte Spiele wiedergeben, die auf eurer PS5-Konsole installiert sind und den DualSense-Controller verwenden. Außerdem verfügt es über einen 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenes Audio. PS VR2-Spiele, für die das Headset erforderlich ist, und Spiele, die über das Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium gestreamt werden, werden nicht unterstützt.***

PlayStation Portal Remote Player wird im Laufe dieses Jahres für 199.99 USD | 219.99 EURO | 199.99 GBP | 29,980 YEN erhältlich sein. Wir werden in Kürze weitere Informationen darüber veröffentlichen, wann die Vorbestellungen für PlayStation Portal Remote Player beginnen.

PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer sind das neueste Wireless-Headset und die neuesten kabellosen Ohrhörer von PlayStation, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben.

PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer werden die ersten PlayStation-Audiogeräte sein, die speziell entwickelte magnetische Planar-Treiber für ein optimales Hörerlebnis verwenden, wie man es sonst nur von Premium-Kopfhörern für professionelle Tontechniker kennt. Wir freuen uns, mit PULSE Explore Wireless-Ohrhörer eines der ersten Unternehmen zu sein, das kabellose Ohrhörer mit Planar-Magnet-Treibern für den breiten Verbrauchermarkt anbietet.

PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer sind Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, das Audioerlebnis bei Spielen zu verbessern und das Spielerlebnis durch verbesserten Sound noch intensiver zu gestalten. PULSE Elite Wireless-Headset wird für 149.99 USD | 149.99 EURO | 129.99 GBP | 18,980 YEN erhältlich sein und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer wird für 199.99 USD | 219.99 EURO | 199.99 GBP | 29,980 YEN erhältlich sein. In Kürze werden wir weitere Details bekannt geben, unter anderem, wann die Vorbestellungen beginnen und wann die Produkte veröffentlicht werden.

PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer verbinden sich direkt mit PlayStation Portal Remote Player, indem sie die neue kabellose Audiotechnologie PlayStation Link verwenden. Diese Innovation bietet geringe Latenz, verlustfreies Audio und einfaches Umschalten zwischen mehreren PlayStation Link-Hosts wie der PS5 mit dem USB-Adapter und PlayStation Portal Remote Player.

Bei der Verwendung von PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer mit der PS5 wird für PlayStation Link der USB-Adapter benötigt, der mit jedem Headset und Ohrhörer mitgeliefert wird. Der USB-Adapter für PlayStation Link wird auch separat erhältlich sein und kann auf PC und Mac verwendet werden, sodass Spieler PULSE Elite Wireless-Headset oder PULSE Explore Wireless-Ohrhörer anschließen können, um verlustfreies und latenzarmes Audio zu erleben.

PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer können gleichzeitig mit einem PlayStation Link unterstützten Gerät (PS5, PC, Mac oder PlayStation Portal Remote Player) und einem Bluetooth unterstützten Gerät verbunden werden. Zum Beispiel kann PULSE Explore Wireless-Ohrhörer über PlayStation Link mit der PS5 (über den USB-Adapter) und gleichzeitig mit einem Mobiltelefon über Bluetooth verbunden werden. Während des Spielens auf der PS5 kann der Spieler sofort einen Anruf entgegennehmen und ihn über dieselben PULSE Explore Wireless-Ohrhörer-Ohrhörer hören.

Wir können es kaum erwarten, unsere neue Produktreihe für die PS5 auf den Markt zu bringen, damit die Spieler länger spielen und das Spiel noch intensiver erleben können. Wir möchten uns bei all unseren Fans dafür bedanken, dass sie Teil der PlayStation-Familie sind und sich für die PS5 begeistern. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin neue Wege zu finden, um das Spielerlebnis zu verbessern.

*Haptisches Feedback und adaptive Trigger sind nur verfügbar, wenn diese Funktionen vom Spiel unterstützt werden.

**Für die Verwendung ist Breitband-WLAN mit mindestens 5 Mbit/s erforderlich. Für ein besseres Spielerlebnis wird eine Highspeed-Verbindung von mindestens 15 Mbit/s empfohlen.

***Spiele, die ein VR-Headset (PlayStation VR oder PlayStation VR2) oder zusätzliche Peripheriegeräte (außer den DUALSHOCK 4, den DualSense oder den DualSense Edge Wireless-Controller) erfordern, sind nicht kompatibel. Spiele, die mit einer PS Plus Premium-Mitgliedschaft auf der PS5 gestreamt werden müssen, sind nicht kompatibel.