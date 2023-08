GC23: Future Games Show heute ab 20 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der gestrigen gamescom-Eröffnungsshow Opening Night Live folgt heute die Future Games Show 2023, die von GamesRadar+ organisiert und ausgerichtet wird. Den circa 70-minütigen Stream könnt ihr ab 20 Uhr auf YouTube, Twitch, Twitter oder über die offizielle Website mitverfolgen.

Als Gastgeber führen Troy Baker (Synchronsprecher bekannt unter anderem aus The Last of Us) und Erika Ishii (Apex Legends) durch das Programm. Über 40 Spiele (inklusive "World Premieres") für alle gängigen Plattformen sollen im Rahmen der Übertragung präsentiert werden. Darunter sind Titel von Publishern wie Raw Fury, Thunderful Games und Frontier Developments. Über die interessantesten Ankündigungen halten wir euch natürlich hier auf GamersGlobal auf dem Laufenden.