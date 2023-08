GC23: Stronghold Definitive Edition gespielt, nur verbrannte Trümmer übrig

Überholte Sprites und neue Kampagne

PC

Teaser Entwickler Firefly Studios modernisiert das Ur-Stronghold nicht nur grafisch, sondern schickt euch auch in ganz neue Schlachten.

Der Britische Entwickler Firefly Studios ließ euch erstmal 2001 in Stronghold zum Burgherren werden. Stronghold machte besonders, dass der Aufbau der eigenen Burganlage samt Wirtschaft hier für sich wichtig war und nicht nur Vorbereitung für die Truppenproduktion. Über die Jahre folgten diverse Fortsetzungen und Sonder-Editionen, die qualitativ stark schwankten. Nun kehrt der Erstling als Definitive Edition zurück. Auf der Gamescom konnte ich selbst erste Eindrücke der erneuerten und erweiterten Version sammeln und mit Producer Paul Harris über den Ansatz von Firefly für die Neuauflage sprechen.

Ich denke, es spricht nicht nur die Nostalgie aus mir, wenn ich sage: Die 2D-Sprites von Stronghold haben sich gut gehalten. Bei den Gebäuden gewiss noch eher als beim Design gewisser Bewohner und Militär-Einheiten. Auf den ersten Blick auf, wie knackscharf und detailliert die Grafik wirkt. Die Definitive Edition bietet hier nochmal einen merklichen Sprung vom Remaster Stronghold HD, das 2012 das alte Spiel auf die damals gängigen Auflösungen hoch skalierte. Die 2D-Modelle wurden für die Definitive Edition neu gepixelt, betont Harris. Dabei wurden auch einige Animationen verfeinert – Beispielsweise haben Belagerungsgeräte nun mehr Sprites zur Abdeckung weiterer Himmelsrichtungen, damit sie beim Wenden nicht so auffällig in andere Blickwinkel springen. Dennoch lässt sich der Achensprung beim Wechsel zwischen den Sprites noch beobachten, etwa bei den durch die Gegend torkelnden Burgbewohnern, die mit Humpen aus den Schenken stolpern. Bei meiner Messe-Demo war die Überarbeitung des Wassers noch nicht implementiert, auch das Pixel-Terrain soll nicht zu angestaubt aussehen. Bei den höher aufgelösten Gebäuden wurden nur kleine Details verfeinert, etwa das Moos auf den Dächern von Ställen. Laut Harris war es wichtiger, dass der Titel noch genau so aussieht, wie in den Erinnerungen der Fans – auch wenn diese im Zweifel die Verbesserungen gar nicht auf den ersten Blick erkennen.

Auch beim Gameplay verzichtet Firefly auf Änderungen abseits der Tilgung von Exploits. Neue Gebäudetypen oder Einheiten wird es also nicht geben. Ebenso wird es dabei bleiben, dass Fußsoldaten mit ausreichender Bewaffnung einzelne Mauer-Kacheln Stück für Stück abtragen. Das Team hat über die Jahre viel Feedback zu dieser Eigenheit bekommen, doch man ist besorgt, dass die Belagerungen letztlich weniger Spaß machen, wenn das Einreißen von Steinwällen durch Änderungen realistischer und damit aber auch schwerer gemacht würde.

Sehr wohl wird es aber neue Inhalte geben. Neben der bekannten Story-Kampagne und Wirtschafts-Missionen wird es eine ganz neue Geschichte geben, die sich über 28 Missionen aufgeteilt auf vier Kampagnen erstreckt. Die Geschichte dreht sich um die Rettung des "Juwels des Nordens". Dabei handelt es sich nicht etwa um Geschmeide, sondern um die Nichte von Sir Longarm – jenen rüstigen alten Ritter, der euch in der ursprünglichen Kampagne beratend zur Seite stand. Das Team will bei diesen Missionen viel mehr als im Original auf Events setzen, die bei gewissen Fortschritten des Spielers ausgelöst werden, um die Aufträge interessant zu halten.

Auch ein paar neue, separate Wirtschafts-Missionen zählen zu den neuen Inhalten der Definitive Edition.

Harris weißt auf die neuen Tooltipps für alle Gebäude hin. Ebenso musste man früher einen separaten Bildschirm aufrufen, um die Bestände in Lager und Kornspeicher zu sehen oder die Missionsziele aufzurufen – nun klappt man diese Infos bequem als Overlay mit Schaltflächen am linken unteren Bildrand aus. Ebenso wird das ganze Interface skalierbar sein. Abgelenkt von solchen Komfort-Neuerungen und vom Gespräch mit Harris über das Original (das ich als Schüler erstmals erlebte), verschlafen wir es, einen Pallisadenwall auszuheben und merken nicht, wie bewaffnete Räuber in der Schmiede auf den Putz hauen. Kurz darauf springt das Feuer der zerstörten Schmiede auf die nahen anderen Gebäude über und das Inferno füllt bald den ganzen Bildschirm. Ich kann den unzufriedenen und fliehenden Bewohnern keinen Vorwurf machen...

Stronghold Definitive Edition wird am 7. November 2023 zum Preis von 14,99 Euro erscheinen. Wie Harris mir versicherte, werdet es bei der Neuauflage nicht nur deutsche Texte, sondern auch wieder eine deutsche Vertonung geben – auch für die neuen Missionen.