PM: Die Erkundung des schwebenden Schlossbereichs von Like aDragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kazuma Kiryu, den Drachen von Dojima, gibt es nicht mehr. Zumindest in den Augen der breiten Öffentlichkeit. Aber wahre Legenden sterben nie … sie bekommen nur einen gewaltigen Imagewechsel, eine neue Karriere und einen neuen Namen. Hier kommt der neue Drache: Joryu, ein Geheimagent mit einer Kampfkraft, die von jahrelanger Erfahrung auf den fiesesten Straßen zeugt, und mit einer Reihe neuer Hightech-Geräte im Gepäck eine extra Portion Power besitzt.

Wir hatten die Gelegenheit, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bei einem speziellen Sega-Preview-Event auszuprobieren. Dabei haben wir eine halbe Stunde damit verbracht, einige der ausgefallenen Sehenswürdigkeiten, Geräusche, Kleidungsstücke und Kämpfe zu erkunden, die das Spiel an einem seiner typischen Schauplätze zu bieten hat: das Schloss.

Das Schloss ist ein riesiges, neonbeleuchtetes Vergnügungsparadies vor der Küste Japans, das dem echten Schloss in Osaka nachempfunden ist. Hier können die Besucher unter dem neonbeleuchteten Nachthimmel eine Vielzahl von Aktivitäten genießen, die von ziemlich harmlos bis hochgradig illegal reichen. Joryu… äh, Kiryu kommt mit dem Hubschrauber auf der Insel an, wo er sofort von ein paar einfachen Yakuza-Streitern begrüßt wird, die den Neuling über Bord werfen wollen.

In diesem Kampf konnten wir einige der neuen Kampffähigkeiten ausprobieren, die man in seinem Agentenkampfstil einsetzen kann. Natürlich gibt es jede Menge zermalmender Faustschläge, aber jetzt hat Kiryu auch eine ganze Reihe einzigartiger, ausgefallener Gadgets, die seine ohnehin schon elitären Kampffähigkeiten noch verbessern. Wolltest du schon immer mal ein paar Schuhe mit Raketenantrieb anziehen und als menschlicher Rammbock durch die Gegend gleiten? Wie wäre es, wenn du mit einer dieser explodierenden Zigaretten aus alten Spionagethrillern Hackfleisch aus deinen Gegnern machen würdest? Du kannst sogar zielsuchende Drohnen und Hightech-Draht einsetzen, um deine Gegner in die Enge zu treiben.

So cool diese neuen Fertigkeiten auch sein mögen, sie erfordern eine gewisse Strategie, um sie nutzen zu können: Da man die Tasten kurz gedrückt halten muss, um sie einzusetzen, funktionieren sie nicht so gut, wenn man aus nächster Nähe umzingelt ist und von allen Seiten Schläge einstecken muss. Aber keine Sorge, wenn es mal etwas härter und direkter zur Sache gehen soll, kannst du mit einem einfachen Tastendruck zu einem Yakuza-Kampfstil wechseln, der eher Kiryus Hauptkampftechniken aus den vorherigen Spielen entspricht.

Das Schloss ist ein großartiger Ort, um von den neuen Techniken Gebrauch zu machen. Die vielleicht größte Attraktion dieser schwebenden Welt ist das Kolosseum: ein unterirdischer Käfigkampf, bei dem im Kampf um Ruhm und Reichtum fast nichts tabu ist. Hier kann Kiryu gegen eine beliebige Anzahl von Gegnern antreten – manchmal sogar gegen eine ganze Bande auf einmal! Aber er muss das nicht im Alleingang tun: Je nach Art des Kampfes kann Kiryu bis zu zehn Begleiter mit in den Kampf nehmen. Darunter ist eine ganze Reihe bekannter, liebenswerter Schurken aus der gesamten Serie – und man kann sie nach Belieben sogar direkt steuern. Durch das Abschließen von Nebenquests und Kämpfen kann man neue Mitglieder rekrutieren und eine Kolosseum-Armee aufbauen, mit der man über sie alle herrschen kann.

Aber vielleicht willst du nicht immer nur Köpfe einschlagen. Selbst der härteste Kerl braucht mal eine entspannte Auszeit für sich. Warum entspannst du dich nicht in den anderen schönen Einrichtungen des Schlosses?

Zunächst einmal gibt es einen HostessClub, in dem du einen starken Drink und eine lebhafte Unterhaltung mit einer charmanten jungen Dame genießen kannst. Sämtliche Frauen, die du hier triffst, sind realen Models und Schauspielerinnen nachempfunden, die alle ihre Gespräche als Live-Action-Aufnahmen aufgezeichnet haben. Unterhalte dich bei ein paar Drinks und lerne die Vorlieben, die Persönlichkeit und die Träume der Mädchen kennen, während du eine Beziehung zu ihnen aufbaust.

Wenn du etwas Aufregenderes brauchst, kannst du in der Spielhalle ein paar Spiele mit hohem Einsatz spielen. Hier findest du sowohl östliche als auch westliche Wettfavoriten, die sowohl für Gelegenheits-Casinobesucher als auch für High Roller geeignet sind. Und wie heißt es so schön: Kleider machen Leute! Was wäre ein Geheimagent ohne einen eleganten, selbstbewussten Look? Andererseits möchtest du vielleicht potenzielle Bedrohungen abschrecken, indem du dich wie ein totaler Trottel anziehst. Glücklicherweise gibt es eine Umkleidekabine, in der du den Look von Kiryu nach Herzenslust anpassen kannst, und einen Laufsteg, auf dem du deinen Sinn für Mode zeigen kannst… oder das Fehlen eines solchen.

Like a Dragon Gaiden Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9.November für PS5 und PS4.