PM: Hands-On-Bericht: Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1,Super Crazy Rhythm Castle und mehr (Sony Playstation Blog)

In der letzten Woche gab es Stealth-Abenteuer, Sci-Fi-Action, Action-Rhythmus und explosive Partyspiele bei Konamis Event zu erleben. Die Besucher konnten vor Ort Erfahrungen mit vier bevorstehenden Spielen des Publishers machen und hatten dabei die Chance, sich im bevorstehenden Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 wieder mit Snakes Abenteuern vertraut zu machen, ihre Zielgenauigkeit mit Cyngi: All Guns Blazing auf die Probe zu stellen, in Super Crazy Rhythm Castle zwischen kooperativem und wettkampforientiertem Spielen zu wechseln und in Super Bomberman R 2 einige neue Varianten des klassischen Multiplayer-Spiels zu erleben. Lest weiter, um unsere Eindrücke von allen vier Spielen zu erfahren.

Dann machen wir uns mal direkt ans Eingemachte! Volume 1 der Metal Gear Solid: Master Collection gibt euch die Möglichkeit, jedes Spiel separat (mit Ausnahme von Metal Gear und Metal Gear 2, die zu einem Spiel zusammengefasst wurden) auf eure PS5 herunterzuladen. Jedes Spiel kommt mit digitalen Büchlein auf den einheitlichen Menübildschirmen, Dossiers über die Geschichte der Welt von MGS (inklusive Spoiler-Warnungen beim Öffnen), sowie mit Transkripten der Dialoge und speziellen Online-Anleitungen für den jeweiligen Titel.

Fangen wir beim originalen Metal Gear Solid an. Diese neue Version gestaltet die Spielerfahrung so authentisch wie möglich – zum Bestätigen wird beispielsweise die Kreis-Taste verwendet und zum Abbrechen die Kreuz-Taste. Außerdem sind die Speicherdateien auf 30, 15 Blöcke pro (Phantom-)Speicherkarte beschränkt. Das Feedback des DualSense-Controllers gleicht den originalen DualShock-Vibrationen, wenn Snake durch Wasser schreitet, schießt oder Schaden nimmt. Nach dem einstündigen Spielen lautet das Fazit, dass das Spielerlebnis immer noch fesselnd ist. Es ist schlank und die Gameplay-Ideen, die die Spieler in den 90ern so sehr verzaubert haben, glänzen auch heute noch.

Weiter geht es mit MGS und den Dingen, die neu sind oder erweitert wurden. Metal Gear Solid wird Trophäen unterstützen (darunter auch eine Platin-Trophäe) und das Auswählen mehrerer verschiedener Sprachversionen erlauben (die alle ihre eigenen Speicherplätze einnehmen). Es gibt ein neues, übergreifendes Menü für die Collection. Für MGS beinhaltet es Optionen für kleinere visuelle Anpassungen, eine Auswahl verschiedener Wallpaper, die um das 4:3-Spiel angezeigt werden, und die Möglichkeit, den Spielbildschirm von der Mitte nach links oder rechts zu bewegen. Dieses Menü beinhaltet zudem eine Option, den Controller-Anschluss von P1 zu P2 zu wechseln.

Die Collection enthält auch die HD-Versionen von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater, zuletzt gesehen in der Metal Gear Solid HD Collection, die vor über einem Jahrzehnt erschienen ist.

Metal Gear Solid Collection Volume 1 erscheint am 24. Oktober für PS5. Eine PS4-Version wurde ebenfalls während des Events angekündigt, aber das Veröffentlichungsdatum ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels noch nicht bekannt.

Das Debütspiel des Studios KeelWorks aus Edinburgh ist ein furchteinflößendes, vertikales Twin-Stick Shoot ‘Em Up mit fantastischer Grafik und einem Gameplay, das euch fortwährende, situationsbedingte Aufmerksamkeit abverlangt. Das passt zum Genre, ja. Cyngis Kernmechaniken sind allerdings so konzipiert, dass sich das levelbasierte Gameplay einzigartig anfühlt.

Die lebhaft inszenierten Schlachten in den Sci-Fi-Umgebungen einer verwüsteten Kolonie, die gegen überwältigende, biomechanische Aliens kämpft, findet auf zwei Ebenen statt: am Himmel und am Boden. Während ihr fliegende Feinde abwehrt, könnt ihre mit euren Waffen auch Feinde unter euch angreifen, um die Bodentruppen mit gut gezielten Bombardierungen zu unterstützen. L2 lenkt einen Marker auf dem Bildschirm, R2 feuert eine Salve ab und wenn ihr R3 drückt, könnt ihr bestimmte Ziele ins Visier nehmen. Und während ihr das alles tut, müsst ihr dafür sorgen, dass euer Schiff nicht von den unzähligen Kugeln getroffen wird.

Die zweite Spielmechanik dreht sich um die zwei separaten, aber miteinander zusammenhängenden Energieleisten, die in der Benutzeroberfläche des Spiels unter eurem Schiff zu sehen sind. Diese Halbkreise mit mehreren Abschnitten zeigen euch eure Schilde an (wenn ihr getroffen werdet, verliert ihr einen Abschnitt der Leiste) und eure Sekundärwaffensysteme (in der Demo war dies ein Schuss mit mehreren Raketen pro Abschnitt). Nachladen könnt ihr mit aufsammelbaren Gegenständen, die von gegnerischen Schiffen fallengelassen werden, und euer Schiff kann Energie von den Schilden zu den Sekundärwaffensystemen oder umgekehrt umleiten, indem ihr L1 oder R1 drückt. Durch intensiven Kugelhagel in Cyngi müsst ihr ständig überlegen, ob ihr die Schilde hochfahrt, um die nächsten Gegnerwellen zu überleben, oder ob ihr mit euren Flugkünsten der Zerstörung so lange entkommt, bis ihr die Gegner mit einer weiteren Raketensalve wegpusten könnt.

Cyngi wartet mit beachtlichen Bossen am Level-Ende, freischaltbaren Schiff-Upgrades, einem vertrauten und doch geschätzten Punktesystem, mehreren Schwierigkeitsstufen sowie einem optionalen lokalen Koop-Modus für 2 Spieler auf und wird später im Jahr für PS5 erscheinen.

In diesem farbenfrohen Abenteuer von Second Impact Games erlebt ihr eine Reihe unterhaltsamer Herausforderungen voller Action-Rhythmus. Ihr könnt sie alleine genießen, aber das Chaos der sich stets ändernden Zielen – einmal kooperativ, dann eher wettkampforientiert – wird immer unterhaltsamer, je mehr andere Spieler dabei sind.

Im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht das Erkunden des im Titel erwähnten Schlosses, in dem ihr die vielen Herausforderungsräume absolvieren müsst, die vom durchgeknallten König dieser Welt erschaffen wurden. Dadurch verdient ihr Sterne, entdeckt Geheimnisse und schaltet neue Charaktere frei. Die Ziele der Räume ändern sich ständig zusammen mit den Regeln, es treten Komplikationen auf und die Anforderungen des manischen Monarchen eskalieren. Hier ein Beispiel: In einem Augenblick spielt ihr (überraschend fröhliche) Musik für ein Beschwörungsritual, bei dem ihr die DualSense-Tasten im Rhythmus der Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm drücken müsst. Dann beschwört der Zauber erfolgreich ein mystisches Portal herauf und ihr müsst (mit Zeitlimit) durch den Raum rennen, Gemüse sammeln und es durch das Portal werfen. Meine Spielerfahrung steckte voller solcher Momente, die mich komplett überraschten.

Ein separater Versus-Modus existiert für Leute, die wirklich komplett wettkampforientiert sind. Es gibt Herausforderungen, bei denen sich jeder selbst der Nächste ist (zum Beispiel müsst ihr den Gegenstand mit der richtigen Farbe halten, sonst scheidet ihr aus dem Level aus) und Spiele, die Teamwork erfordern (ein früher Favorit im Spiel: Ein Rennen mit zwei Streitwagen, die jeweils mit zwei Spielern besetzt sind und fahren, wenn ein Song mit dem richtigen Timing zur Musik gespielt wird). Die Musik ist komplett original, nicht lizenziert, und viele der Songs blieben mir auch nach meiner Hands-On-Probe noch eine Weile im Kopf hängen. Super Crazy Rhythm Castle erscheint später im Jahr für PS5 & PS4.

Im neuesten Bomberman-Spiel treffen das vertraute Gameplay und die alten Modi der Reihe auf zunehmend spannende und unterhaltsame Schlachten, in denen Spieler Arenen voller Hindernisse freiräumen (seien es Wände oder andere Spieler), indem sie Bomben strategisch platzieren und Fähigkeiten mit Power-ups verbessern.

In diesem neuen Spiel gibt es jede Menge zu erleben. Taucht in den Einzelspieler-Story-Modus ein, baut im Stage Editor eure eigenen Arenen, stellt im Free-For-All Multiplayer-Standardschlachtenmodus eure Fähigkeiten auf die Probe oder schließt euch im Grand-Prix-Modus einem Team an.

Super Bomberman R 2 beinhaltet außerdem zwei weitere Modi, in denen ich die meiste Zeit verbracht habe. Battle 64 ist Bombermans eigener Battle Royale-Modus, in dem zu Beginn des Spiels 64 Spieler in Gruppen aufgeteilt und über kleinere Arenen verteilt werden, die alle Teil einer einzigen großen Karte sind. Nach einiger Zeit schließen sich Pfade zwischen bestimmten Arenen und sorgen dafür, dass die Überlebenden in hektische Kämpfe verwickelt werden. Der Castle-Modus ist neu in diesem Release. Wie auch beim Grand Prix ist der Modus teambasiert, teilt Teams allerdings in Angreifer und Verteidiger auf. Die Karten von Castle beinhaltet mit Fallen gespickte Befestigungen, in denen es Schatzkisten zu finden gibt. Die Schlüssel für diese Kisten befinden sich überall in der Arena. Ich denke, dass diese zusätzlich strategischen Elemente, die auf den hektischen Matches von Bomberman aufbauen, bei den Fans gut ankommen werden, wenn das Spiel am 13. September (im PlayStation Store) und am 14. September (physisch) für PS5 und PS4 erscheint.