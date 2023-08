PM: Granblue Fantasy: Relink erscheint dieses Jahr für PS5 und PS4, plus Erfahrungsbericht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Granblue Fantasy ist aus der Welt der Mobile Games bestens bekannt. Es dominierte den Markt beinahe ein Jahrzehnt lang. Dank wöchentlich neuer Inhalte seit der Einführung gehört es zu den größten MMORPGs. Mit Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, unzähligen Geschichten und einer Vielzahl von bunten Charakteren erschließt die Franchise nun eine neue unbekannte Welt: Konsolenspiele.

Granblue Fantasy: Relink ist ein Spinoff-Titel im Universum von Granblue für PlayStation. Er zeigt eine nie zuvor erzählte Geschichte rund um den Captain, die Spielerfigur, der die Welt im Himmel erkundet. Im Gegensatz zur Hauptserie bietet das Spiel eine große Einzelspielerkampagne und einen Koop-Modus für vier Spieler.

Mit dem Umstieg auf Konsolenspiele wollte Cygames spektakuläre Kämpfe verwirklichen, und das ist ihnen gelungen. Im Vergleich zu früheren Spielen der Reihe ist Relink ein Action-Rollenspiel, bei dem die Spieler aus vier verschiedenen Abenteurern in einem Team wählen können. Je nach gewähltem Abenteurer ändert sich euer Kampferlebnis erheblich. Ob schnelle und wendige Charaktere oder Krieger, die erbarmungslos austeilen können: Im farbenfrohen Kampfspektakel, das die MMO-DNA verkörpert, ist jederzeit eure ganze Aufmerksamkeit gefragt. Gegner schießen Statuseffekte, versuchen euch von eurer Party zu trennen und Links zu verhindern – Komboattacken mit mehreren Partymitgliedern. Verbindet alle vier Mitglieder miteinander, um blitzartige Kombos durchzuführen, die alles plattmachen, was sich bewegt.

Das Kampf- und Ausrüstungsdesign wurde optimiert, um die Anhänger des Franchise – seien es Mobile Gamer, Anime-Fans oder andere – genauso abzuholen wie erfahrene Konsolenspieler. Statt einer weitläufigen offenen Welt ist das Spiel in große offene Levelareale unterteilt. Passt eure Ausrüstung und euer Team an, bevor ihr sie betretet und euch den spezifischen Herausforderungen stellt.

Es gibt zwei Hilfsmodi für alle, für die Action Adventure RPGs oder Gaming an sich Neuland ist. Der Hilfsmodus wird nur mit einem Analog-Stick und einer Taste für Kombos und Angriffe gespielt, während der vollständige Hilfsmodus nur mit einem Analog-Stick gespielt wird, da die Charaktere bei jeder Auseinandersetzung automatisch angreifen und Kombos durchführen.

Die Spieler werden ermutigt, auf Erkundungstouren zu gehen. Wer suchet, der findet versteckte Bosse und Schätze. Die Charaktere erwecken die Welt durch spielerisches Geplänkel zum Leben, sei es beim Erkunden oder sogar während der Kämpfe.

Außerhalb der Hauptgeschichte steht ein Koop-Modus zur Verfügung, der das authentische MMORPG-Feeling vermittelt. Euch erwarten über 100 Quests rund um herausfordernde Bosse und Beutezüge durch neue Bereiche. Durchdachtes Teamwork ist erforderlich, doch es steht euch frei, die Ausrüstung für jeden Einzelnen zu ändern und sie in eurem Tempo zu bezwingen.

Alte Götter, die als Primal Beasts bekannt sind, regieren diese Welt, und böse Kräfte versuchen, sie auf das Land loszulassen. Ihr kreuzt an verschiedenen Stellen der Geschichte ihren Pfad und erlebt jedes Mal einzigartige und umfangreiche Kämpfe gegen Kreaturen, die in den Himmel ragen oder die Landschaft verändern – was für beeindruckende Gameplay-Momente sorgt.

Diejenigen, die mehr über das Universum wissen möchten, erfahren durch die Animeadaption “Granblue Fantasy The Animation” alles, was sie vor dem Spiel wissen müssen.

Granblue Fantasy: Relink scheint seinem geschichtsträchtigen Erbe gerecht zu werden und ist ein Titel, den sich Fantasy-Fans aller Genres ansehen sollten. Noch in diesem Jahr für PS5 und PS4 erhältlich.