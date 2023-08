PM: Erlebe deftige VR-Kämpfe – Bulletstorm VR erscheint am 14.  Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hört ihr mich, Dead Echo? Hier ist Ashley Nicollette, Lead Community Manager bei People Can Fly. Zusammen mit Incuvo geben wir alles, um Bulletstorm für VR herauszubringen. Ab 14.Dezember könnt ihr es in voller Pracht auf PSVR2 genießen! Heute freue ich mich besonders darauf, euch unseren neuesten Trailer zu zeigen und euch ein wenig mehr darüber zu erzählen, wie wir das wilde Kampfgeschehen speziell für PSVR2 angepasst haben.

In Bulletstorm VR brecht ihr auf zu einem ultrabrutalen Überlebenskampf und Rachefeldzug, der euch quer über den verlassenen Ressortplaneten Stygia führt. Macht euch bereit und schlüpft in die Rolle von Grayson Hunt, um seinem Erzfeind, dem korrupten General Sarrano, ein blutiges Ende zu bereiten. Während ihr eine Schneise der Verwüstung durch Ödland, Terror-Domes und verlassene Ruinen schlagt, sammelt ihr ein ansehnliches Arsenal von Hightech-Waffen.

Dank der adaptiven Trigger des Sense-Controllers hat es sich noch nie so gut angefühlt, deine Gegner kunstvoll ins Jenseits zu schicken. Wir haben darauf geachtet, dass sich jede Waffe, die ihr in Händen haltet, ein wenig anders anfühlt. Das merkt ihr spätestens, wenn die Minigun mit ihrer irrsinnigen Feuerrate einen Kugelhagel niedergehen lässt. Fehlender Widerstand bedeutet, dass es Zeit wird zum Nachladen oder dass ihr ein wenig mehr Zeit braucht, um ein Ziel für euren tödlichen Scharfschützen-Headshot anzuvisieren.

Kämpfe in Bulletstorm bringen das Blut in Wallung: Inmitten von niederprasselnden Projektilen, Horden von Gegnern und gefährlichen Umgebungen habt ihr unzählige Möglichkeiten, Zerstörung zu entfesseln! Das VR-Erlebnis bringt das Waffenhandling und den Nahkampf dabei auf ein komplett neues Level. Haptisches Feedback lässt euch besonders intensiv in das Spiel eintauchen– gerade in heftigen Kämpfen mit ungewissem Ausgang. Wenn ihr kurz davor seid, den Löffel abzugeben, erinnert euch das Headset mit einem Pulsieren daran, was auf dem Spiel steht und in welcher Gefahr ihr schwebt. Aber es geht doch nichts über das Gefühl, den letzten lästigen Mutanten erledigt zu haben!

Als abtrünniger und von dem Verlangen nach Rache getriebener Ex-Auftragskiller ist Grayson Hunt mit dem Tod in all seinen blutigen Facetten bestens vertraut. Mit dem Skillshot-System, das Bulletstorm so berühmt gemacht hat und jetzt liebevoll für VR angepasst wurde, verwandelt ihr seine Wut in eine Kunstform. Je mehr Chaos und Zerstörung ihr verursacht, desto größer die Belohnungen. Benutzt die Energiepeitsche, um Feinde ins Feuer ihrer Verbündeten zu schleudern, verpasst Gegnern den Schock ihres Lebens, indem ihr sie in blanke Stromkabel kickt, oder lasst eure Widersacher mit eurem Thumper hilflos durch die Luft fliegen, nur um ihre Welt mit seiner Energieexplosion auf den Kopf zu stellen.

Wechselt nahtlos zwischen Nah- und Fernkampf und nutzt die Umgebung, um euch den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Ihr habt es in der Hand, die kreativsten und tödlichsten Attacken auf eure Feinde loszulassen! Werdet erfinderisch und vernichtet alles und jeden, der es wagt, sich an eurer Crew zu vergreifen.

Wir geben unser Bestes, damit Bulletstorm in diesem neuen Format ein echter Kracher wird. Dank der bahnbrechenden PSVR2-Features werdet ihr komplett in die packende Action eintauchen! Wenn ihr dieses Mal auf Stygia landet, erlebt ihr rasante Gefechte, die euren Puls wie noch nie zuvor in die Höhe treiben. Wartet nur ab, bis ihr die Vibrationen einer mächtigen Explosion spürt! Bulletstorm VR erscheint am 14.Dezember für PSVR2 und kann ab sofort vorbestellt werden. Macht euch bereit, eure Stiefel zu schnüren, Türen einzutreten und mit eurer Peitsche in der einen und der Knarre in der anderen Hand alles plattzumachen.