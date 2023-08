GC23: Turok 3 erscheint am 14. November für PC und moderne Konsolen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Nightdive Studios wollen Turok 3 - Shadow of Oblivion für PC sowie Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlichen. Der ursprünglich im Jahr 2000 exklusiv für Nintendos N64 erschienene Egoshooter will das Team mit der neusten Version seiner KEX Engine mit verbessertem Gameplay, einer 4k-Auflösung, hochauflösenderen 3D-Modellen und Texturen, überarbeiteter Beleuchtung sowie Unterstützung für Konsolen-Gamepads mit plattformspezifischen Funktionen ausstatten.

Im Detail werden die Features wie folgt aufgelistet:

Bis zu 4K-Leistung mit 120 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.

Erweiterte Rendering-Funktionen, einschließlich Anti-Aliasing, Bloom, Umgebungsokklusion, dynamische Schatten und Bewegungsunschärfe.

Überarbeitete Umgebungsgrafiken, Charaktermodelle und aktualisierte Waffenmodelle.

Optionale Bewegungs-/Gyro-Steuerung für Switch- und Gamepad-Rumble.

Trophäen und Erfolge auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam).

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch mit dem Trailer am Ende dieser Zeilen oder den Screens in der Galerie zum Spiel verschaffen. Erscheinen soll Turok 3 - Shadow of Oblivion für die neuen Plattformen bereits am 14.11.2023.