GC23: Reveal-Trailer zum Actionadventure Dustborn veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der norwegische Gamedesigner Ragnar Tørnquist und sein damaliges Studio Funcom haben sich mit The Longest Journey und dem Nachfolger Dreamfall einen Platz in der Adventure-Geschichte gesichert. Mit seinem Nachfolge-Studio Red Thread Games her er den roten Faden sprichwörtlich wieder aufgenommen und Dreamfall Chapters herausgebracht.

Derzeit arbeiten Red Thread Games an dem Actionadventure Dustborn, das mit seinem Artstyle und Setting ein wenig an Spiele wie Tales From The Borderlands erinnert. In Dustborn spielt ihr die Trickbetrügerin Pax, die als "Anomale" die Fähigkeit hat, Sprache als Waffe zu verwenden. Euer Auftrag, ein geheimnisvolles Paket ans andere Ende des Landes zu liefern, ist der Aufhänger für einen Roadtrip durch eine "Neo-Western-Landschaft einer anderen Version Amerikas mit alternativer Geschichte". Um nicht aufzufallen, gebt ihr euch zusammen mit euren Wegbegleitern als tourende Indie-Punk-Rock-Band aus.

Das Hauptfeature ist die "Macht der Worte". So sollt ihr mit "Shouts" Kämpfe zu euren Gunsten beieinflussen können, während ihr mit "Vocals" Leute um den Finger wickeln oder euch aus brenzligen Situationen herausreden können sollt. Einen ersten Eindruck verschafft euch der unten eingebunde Reveal Trailer, der im Rahmen der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 veröffentlicht wurde.