GC23: Diablo 4: Erste Informationen zur zweiten Season mit Vampiren

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 gab es einen Trailer und erste Informationen zur zweiten Season von Diablo 4 (zum Test). In der "Season of Blood" (zu deutsch Saison des Blutes), die am 17. Oktober 2023 startet, geht ihr auf Vampirjagd. Im Ankündigungstrailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, lernt ihr die Vampirjägerin Erys kennen, die in Sanktuario auf den Fersen der Blutsauger ist.

In der neuen Questreihe, Vampirische Mächte, müsst ihr euch einer Armee von Vampiren stellen, die ein dunkler Meister auf Sanktuario losgelassen hat. Die Season bietet zudem fünf neue Endgamebosse, von denen ihr einzigartige und über-einzigartige Gegenstände als Beute erhalten könnt. Außerdem kommen einige Verbesserungen und Anpassungen ins Spiel. Unter anderem gibt es eine effizientere Inventarverwaltung für Edelsteine und Paragonpunkte, Fertigkeitspunkte sowie Obolus-Kapazitätsupdates werden in eine neue Saison übertragen, wenn ihr sie bereits mit einem bisherigen Charakter freigeschaltet habt.