GC23: Lebenszeichen von Granblue Fantasy - Relink mit Releasedatum

PC PS4 PS5

Angekündigt wurde Granblue Fantasy - Relink – unglaublich, aber wahr – bereits im Sommer 2016 als Project Re:Link. GamersGlobal berichtete erstmals von der TGS2016 darüber. 2017 gab es erstes Gameplay-Material zu sehen. Ein Release wurde für 2018 exklusiv für die PlayStation 4 angepeilt. Seitdem lief vieles anders als geplant. Anfang 2019 wurde bekannt, dass Platinum Games (Bayonetta, Nier - Automata, Vanquish) nicht mehr als Entwickler am Projekt beteiligt sind. Zu groß waren die Differenzen zwischen Studio und Publisher CyGames bezüglich der Ausrichtung des Spiels. CyGames übernahm die Weiterentwicklung des Titels und setzte einen Release im Jahr 2022 an. Es folgten diverse Verschiebungen des JRPG-Großprojekts ins Jahr 2023. Dann wurde es still um Granblue Fantasy - Relink.

Während des Opening Night Live kurz vor der gamescom 2023 präsentierte Entwickler und Publisher CyGames überraschend einen Enthüllungs-Trailer samt konkretem Veröffentlichungstermin. Das Japano-Action-Rollenspiel soll tatsächlich am 1. Februar 2024 erscheinen. Von einer PlayStation-Exklusivität ist nichts mehr zu lesen. Der Titel soll sowohl für PS4 und PS5 als auch für PC auf Steam erscheinen. Das zweiminütige Video findet ihr unter der News eingebunden. Es werden neben einigen Cinematics auch diverse Ingame-Impressionen und spektakuläre Kampfszenen gezeigt.