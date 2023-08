GC23: Survival-Horror Post Trauma erhält neuen Gameplay-Trailer

PC Switch XOne PS4

Ende letzten Jahres haben wir zuletzt über Post Trauma berichtet. Entwickler Red Soul Games und Publisher Raw Fury haben nun im Rahmen der Opening Night Live zur gamescom 2023 einen neuen Gameplay-Trailer zum Survival-Horror-Actionadventure veröffentlicht. Das knapp einminütige Video findet ihr unter der News eingebunden. Darin bekommt ihr einige Einblicke in die Erlebnisse von Protagonist Roman auf dem Weg nach Hause. Zumindest müsst ihr als Spieler ihm helfen, diesen merkwürdigen und fremdartigen Ort, an dem er sich plötzlich wiederfand, zu verlassen und zu seiner Familie zurückzukehren. Das sollt ihr frühestens im 2. Quartal des nächsten Jahres schaffen, dann soll Post Trauma für PC, PS4, XBox One und Nintendo Switch erscheinen.