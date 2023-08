GC23: Neuer Trailer zeigt Bagdad in Assassin's Creed Mirage

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 hat Ubsioft einen neuen Trailer zum kommenden Assassin's Creed Mirage gezeigt. Das Video zeigt die diversen Seiten des Hauptschauplatzes Bagdad, der im 9. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte. Der Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt, kommt in einer komplett arabisch vertonten Fassung.

In Mirage spielt ihr den aus Assassin's Creed Valhalla bekannten Charakter Basim, der in Bagdad als Straßendieb lebt und der Assassinenbruderschaft beitritt. Der neue Teil kehrt spielerisch zu den Wurzeln der Serie zurück und verzichtet auf die mit Assassins Creed Origins eingeführten umfangreicheren RPG-Elemente. Der Fokus liegt wie in früheren Teilen auf dem Verfolgen von Attentatszielen, wobei Schleichen ein zentrales Spielelement sein wird. Außerdem soll das Spiel wieder stärker auf die Nutzung des Parcour-Systems ausgelegt sein.

Assassin's Creed Mirage, dessen Erscheinungsdatum kürzlich um eine Woche vorverlegt wurde, erscheint am 5. Oktober 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.