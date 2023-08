GC23: Live-Action-Trailer für Starfield stimmt auf den Release ein

Todd Howard spricht auf der ONL

Die Opening Night Live zur diesjährigen Gamescom startete mit Starfield. Eine Live-Action-Trailer zeigte einen Astronauten, der einen Raumkampf übersteht, einen Wüstenplaneten sowie Höhlen erkundet und schließlich wieder zu seinem Raumhafen zurückkehrt, während eine Interpretation von Elton Johns Song Rocketman spielt.

Nachdem Moderator Geoff Keighley zunächst eine auf die Bühne gestürmte Person abwimmelte, betrat schließlich Game Director und Executive Producer der Bethesda Game Studios Todd Howard die Bühne, der zuvor noch nie die Gamescom besucht habe. Er sprach über den Traum hinter Starfield, ein Spiel zu entwickeln, in dem man mit vielen Freiheiten das All erkunden kann. Howard zeigte sich zufrieden mit der Story. Darin macht ihr euch auf die Suche nach gewissen Artefakten. Er bezeichnet die Geschichte als Mix aus Indiana Jones und NASA, mehr wollte er an der Stelle aber noch nicht verraten. Für die Gamescom wird der Anfang des Science-Fiction-Rollenspiels auf einer Leinwand vor 300 Sitzen vorgeführt.

Am 6. September 2023 erscheint Starfield für PC und Xbox Series S|X. Vorbesteller der Premium Edition oder Constellation Edition können dagegen schon ab dem 1. September 2023 starten.