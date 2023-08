GC23: Neuer Teil der Mudrunner-Serie heißt Expeditions

Sequel zu Snowrunner und Mudrunner

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Focus Entertainment und Saber Interactive haben bei der Opening Night Live den neuesten Teil der Mudrunner-Serie angekündigt. Die Simulation dreht sich einmal mehr um schwere Fahrzeuge, die ihr durch kniffliges Terrain steuert.

Expeditions - A Mudrunner Game will das Spielprinzip aber noch etwas abenteuerlicher machen. Im Grand Canyon und anderen Flecken ungezähmter Natur erklimmt ihr Felsterrassen mit Greifhaken, lotet Untiefen in Flüssen mit Echo-Gerät aus oder spürt liegen gebliebene Fahrzeuge per Drone auf.

Expeditions - A Mudrunner Game soll 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und Switch erscheinen.