GC23: Cyberpunk 2077 2.0: Vehikel-Kampf, neues Perk- & Polizei-System

Zeitlich koinzidierend mit dem am 26.9.2023 erscheinenden Story-Addon Cyberpunk: Phantom Liberty – das im Wesentlichen das neue, große Stadtviertel Dogtown, neue NPCs und eine eigene, abgeschlossene Storyline bringen wird – erscheint auch der kostenloser Patch 2.0 fürs Hauptspiel. Die neue Zahl vor dem Punkt verdeutlicht die intendierte Wichtigkeit des Patches, die wichtigsten Neuerungen sind:

Überarbeitetes Skillsystem & Relic-Skilltree – Die bestehenden Skilltrees und Perks sollen ausgiebig überarbeitet werden. Seit Release war außerdem einer der Skilltrees zwar offensichtlich im Charaktermenü eingeplant, aber ungefüllt. Jetzt kommt er und soll eine "große Bandbreite mächtiger Fähigkeiten" enthalten und neue, "bedeutsame" Charakter-Builds erlauben sowie spektakuläre Takedowns von Gegnern im Kampf. Der Relic-Skilltree (sowie wohl alle der im Trailer gezeigten Waffen) bleibt dem Phantom-Liberty-Addon vorbehalten.

Neues Polizei-System – Wie seit dem GamersGlobal-Test (Note: 10.0) bekannt, war das Polizeisystem von Cyberpunk 2077 ein schlechter Witz mit Cops, die sich die Autos unter der Nase wegklauen ließen und dann auch nicht sonderlich viel taten, um es wiederzubekommen. Patch 2.0 (und damit auch Phantom Liberty) will die Polizei schlauer und vielfältiger agierend simulieren. So soll sie abhängig vom Fahndungslevel Straßenblockaden errichten oder auch den Spielerwagen von der Straße zu rammen versuchen.



Vehikel-Kampf – Einer der Hauptkritikpunkte von GTA-gewöhnten Spielern an Cyberpunk 2077 war, dass man beim Fahren nicht viel mehr machen konnte als... fahren. Na gut, und Leute überfahren und Crashes bauen. Mit Patch 2.0 sowie Phantom Liberty soll es nun möglich sein, vom Fahrersitz (oder Motorrad) aus zu schießen und quickzuhacken.

Interessanteweise gibt es längst (gut funktionierende!) Mods, die sich der Polizei und auch dem Vehikelkampf annehmen – man darf aber gespannt sein, wie CD Projekt RED die beiden Themen "offiziell" löst. Der eingebetttete "New Ways to Play"-Trailer zeigt die angekündigten Features und weitere (teils blutige) Details, so kann man nun getötete Gegner auf andere schleudern.