PM: Destiny 2: Die Finale Form und Saison der Hexe – alle Details enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Abschluss der Saga von Licht und Dunkelheit steht mit Destiny 2: Die Finale Form bevor. Mit der nächsten Erweiterung für Destiny 2 schafft das Entwicklerteam einen krönenden Abschluss für die jahrzehntelange Saga voller Dramatik, Ergriffenheit und Action und ebnet gleichzeitig den Weg für die Zukunft von Destiny 2. Heute, während des Destiny 2 Showcase-Events, gab Bungie den Zuschauern einen Einblick in den kommenden epischen Konflikt sowie eine Vorschau auf die Inhalte, die im kommenden Jahr für Destiny 2 erscheinen werden.

Falls ihr den Showcase verpasst habt (schaut euch das Video an), hier die Zusammenfassung:

In Die Finale Form verfolgen die Hüter ihren ultimativen Widersacher – den Zeugen – und stellen sich dessen Bemühungen, die Mächte des Lichts und der Dunkelheit zu nutzen, um das Universum so umzugestalten, wie er es für richtig hält (in “Die Finale Form”, daher der Name).

In der Kampagne der Erweiterung werden sich die Wächter mit alten Freunden, darunter die Vorhut-Mentoren Commander Zavala, Ikora Rey und Cayde-6, zusammentun und sich in das Bleiche Herz wagen, ein neues Ziel innerhalb des Reisenden. Das Bleiche Herz, das von der verdrehten Vision des Zeugen erschaffen und ständig umgestaltet wird, ist ein vollständig linearer Ort (der erste in der Geschichte von Destiny), der es dem Spieler ermöglicht, berühmte Momente aus der Vergangenheit des Spiels wiederzusehen, darunter eine Version des Turms aus dem ursprünglichen Destiny.

Während der Kampagne wird der Spieler das Bleiche Herz durchqueren und gegen die Mächte des Zeugen kämpfen, was zu einer Konfrontation im zugehörigen Raid führt, der nach der Veröffentlichung der Erweiterung startet. Die Finale Form wird am 27. Februar 2024 veröffentlicht.

Das Team von Destiny 2 nimmt im Jahr 2024 eine signifikante Änderung des saisonalen Rhythmus vor. Anstelle von vier Saisons wird es in Destiny 2 im Jahr 2024 drei größere Episoden geben, wobei die erste (mit dem Titel “Echos”) kurz nach der Veröffentlichung der Erweiterung Die Finale Form spielt. Diese unabhängigen, eigenständigen Geschichten befassen sich mit den Folgen und Auswirkungen der Ereignisse von Die Finale Form und führen gleichzeitig neue Aktivitäten und Belohnungen ein, die die Spieler während des Jahres von Die Finale Form und darüber hinaus genießen können.

Der Showcase enthielt außerdem zahlreiche Informationen über Gameplay-Verbesserungen und neue Inhalte, die für das Spiel geplant sind, darunter drei neue Supers der Licht-Unterklasse (einer für jede Hüterklasse); ein bösartiger neuer Gegnertyp, der als Subjugator bekannt ist und die Kräfte Stasis und Strang einsetzen kann; Details zum kommenden LFG-Feature namens Fireteam Finder; eine neue PvP-Karte mit dem Thema Vex (zusammen mit einem neuen PvP-Modus namens Relic, neben anderen PvP-Features); und ein überarbeitetes Powerlevel-System, das es den Wächtern erleichtern soll, unabhängig von ihrerm Powerlevel zusammen zu spielen.

Während sich ein Großteil des Destiny 2 Showcase auf die nahe Zukunft des Spiels konzentrierte, könnt ihr sicher sein, dass bereits jetzt eine Menge neuer Inhalte verfügbar sind. Und zwar genau jetzt. In diesem Sinne, lasst uns die Lichter ein wenig herunterdrehen, etwas gruselige Musik auflegen und euch die neueste Saison in Destiny 2 vorstellen.

Die neue Destiny 2-Saison – Saison der Hexe – beginnt, als Savathûns Geist, Immaru, den Hütern einen Handel anbietet: Sie sollen die Hexenkönigin Savathûn wiedererwecken und dabei helfen, ihre Schwester Xivu Arath, den Kriegsgott der Hive, zu besiegen. Wenn die Hüter erfolgreich sind, wird Savathûn das Geheimnis lüften, wie man dem Zeugen durch das Portal im Inneren des Reisenden folgen kann.

Das ist das narrative Setup für diese Saison in Destiny 2, und wie der Titel schon andeutet, werden die Hüter in dieser Saison nicht nur auf alte Feinde treffen, sondern auch auf alte Freunde in Form der bekannten ehemaligen Jägerin und Hive-Expertin Eris Morn. Um ihre Mission zu erfüllen, wird Eris eine bedeutende Verwandlung durchmachen, die sie näher an ihre Hive-Wurzeln bringt. Auf ihrem Weg werden die Hüter Savathûns Spitze und die Altäre der Beschwörung in zwei neuen saisonalen Aktivitäten durchqueren, die Eris dabei helfen sollen, ihre Macht in Vorbereitung auf ihre Konfrontation mit Xivu Arath zu stärken.

Eine der wichtigsten Komponenten von Saison der Hexe ist das neue saisonale Fortschrittssystem, bekannt als das Deck der Flüsterns. Dieses von der Besessenen-Magie durchdrungene Deck aus geheimnisvollen Karten stellt eine Reihe von Perks und Buffs dar, mit denen sich die Hüter aufrüsten können, bevor sie saisonale Aktivitäten wie die Altäre der Beschwörung oder Savathûns Säule in Angriff nehmen. Das Deck der Flüsterns wurde nicht nur als spaßige, auf Sammlerstücke fokussierte Variante der Progression für Spieler entwickelt, sondern auch, um ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, ihre perfekte Ausrüstung zusammenzustellen.

“Wir haben nach neuen Wegen gesucht, um saisonale Upgrades und Belohnungen zu präsentieren”, so Destiny 2 Senior Designer Joshua Billeaudeau. “Als das Narrative Team vorstellte, was sie für die Saison der Hexe planten, kam die Idee eines Kartendecks auf und wir begannen, einen Plan rund um dieses Konzept zu entwickeln.

“Das Ergebnis war das Deck des Flüsterns. Die Hüter können unbekannte Karten als Belohnungen im Rahmen von Aktivitäten, Quests oder sogar versteckt in den Aktivitäten selbst finden. Diese Karten können zum Lesepult der Jahreszeit der Weissagung gebracht werden, um das Geheimnis der Karte zu lüften. Es gibt zwei Kategorien von Kartenarten im Deck des Flüsterns: Major Arcana and Minor Arcana.

“Die Major Arcana-Karten stellen Schlüsselaspekte der Besessenen-Magie und ihre mögliche Beziehung zum Licht und ihre Geschichte mit der Dunkelheit dar. Sobald ein Hüter genügend Große Arkana-Karten gesammelt hat, kann er eine Karte aus seinem eigenen Deck des Flüsterns ziehen, bevor eine Begegnung mit einer saisonalen Aktivität beginnt. Jedes Mitglied des Fireteams erhält einen Stärkungszauber, der auf der gezogenen Karte basiert. Wenn mehr als ein Mitglied des Fireteams die gleiche Karte zieht, wird die Stärke des Stärkungszaubers für diese Begegnung stark erhöht.”

Laut Billeaudeau belohnen die Minor-Arcana-Karten passive Saison-Upgrades, die, sobald sie entdeckt werden, für den Hüter für den Rest der Saison aktiv werden. Diese Karten können den Hüternauch mit zusätzlichen Schlüsseln, Waffen, Engrammen und anderen Währungen belohnen, neben anderen Vorteilen.

“Im Laufe der Saison finden die Hüter weitere Major-Arcana-Karten und können diese zum Aufbau eines Decks verwenden (wobei sie auswählen können, welche Karten sie in die saisonalen Aktivitäten mitnehmen), was es den Spielern ermöglicht, ihre Klasse, ihre Ausrüstung und ihr Fireteam entsprechend zu gestalten.

Die Entwicklung des “Deck des Flüsterns”-Features war ein gemeinsames Projekt aller Teams bei Bungie. Neben der Ausarbeitung der erzählerischen Gründe und der Auswirkungen auf das Gameplay für die Umgestaltung des Spielerfortschrittssystems verbrachte das Destiny-Artteam viel Zeit damit, sicherzustellen, dass der Kunststil für die einzelnen Karten selbst das Thema der Saison genau trifft.

“Wir wussten von Anfang an, dass wir für die Saison der Hexe ein Kartendeck im arkanen Stil entwerfen wollten, also haben wir uns sofort auf die Suche nach Inspirationen in dieser Richtung gemacht”, so Sam Rucks, Associate Art Director von Destiny 2, auf die Frage nach den Inspirationen für das Deck des Flüsterns. Rucks nannte auch mittelalterliche illuminierte Manuskripte als Inspirationsquelle für das Team.

Wenn ihr schon eine Weile in Destiny 2 unterwegs seid, habt ihr wahrscheinlich schon eine exotische Mission gespielt. Dabei handelt es sich um besondere Missionen, die nicht nur eine hochkarätige Geschichte und herausfordernde Begegnungen bieten, sondern den Spieler auch mit einer besonderen exotischen Waffe belohnen, die allein schon die Herausforderung wert ist. Exotische Missionen sind ein zentraler Bestandteil des PvE-Spaßes in Destiny 2 und mit der Einführung von Saison der Hexe macht das Team diese Missionen zugänglicher denn je.

Die neue Funktion “Exotischer Missionsrotator”, die ab sofort in Destiny 2 verfügbar ist, ermöglicht es Spielern, exotische Missionen aus der jüngeren Vergangenheit von Destiny 2 zu spielen (vorausgesetzt, sie besitzen die Erweiterung oder die Saison, in der die Mission erstmals veröffentlicht wurde). Der Rotator für exotische Missionen wird wöchentlich aktualisiert – ab heute könnt ihr die klassische Presage-Mission erneut spielen – und bietet sowohl einen normalen als auch einen legendären Schwierigkeitsgrad zur Auswahl (zusammen mit einem entsprechenden Pool an alten saisonalen Belohnungen). Noch besser: Wenn ihr die Mission abschließt, erhaltet ihr als Belohnung eine herstellbare Version der exotischen Waffe dieser Mission.

Drei Missionen sind Teil der wöchentlichen Rotation, darunter Presage (mit einer craftbaren Version des exotischen Scoutgewehr Dead Man’s Tale), Vox Obscura (zusammen mit dem craftbaren exotischen Granatwerfer Dead Messenger) und Operation: Seraph’s Shield (mit dem immer noch herstellbaren exotischen Pulsgewehr Revision Zero). Für die wirklich Abenteuerlustigen gibt es beim Abschluss der legendären Version dieser exotischen Missionen auch ein Katalysator-Upgrade für die gecraftete exotische Waffe.

Destiny 2 Design Lead Baldur Tangvald erinnert sich daran, wie es für das Team war, diese Missionen wieder zum Leben zu erwecken. “Es hat Spaß gemacht, diese Inhalte wieder zu sehen, und es war aufregend zu wissen, dass sie zurückkehren würden. Einige meiner absoluten Lieblingsmomente in Destiny 2 stammen aus einigen dieser Missionen: Die mit Screeb gefüllte Müllpresse von Presage und Operation: Seraph Shield’s Weltraumspaziergang fallen mir da ein. Es hat besonders viel Spaß gemacht, einige der neuen Sandbox-Elemente wie Strang in diesen Missionen zu nutzen. Die Plattformabschnitte fühlen sich mit Grapple ganz anders an – jetzt kann ich unseren guten Jungen Archie viel leichter erreichen!”

Ihr wart eine Weile nicht in Destiny unterwegs und möchtet schnell wieder einsteigen? Möchten ihr einige der kanonischen Ereignisse aus der Geschichte von Destiny 2 noch einmal erleben? Das Entwicklerteam von Destiny hat mit der neuen Funktion “Timeline Reflection” genau das Richtige für euch. Diese neue Funktion wurde entwickelt, um neuen Spielern dabei zu helfen, die reichhaltige und sich ständig weiterentwickelnde Geschichte von Destiny 2 nachzuvollziehen. Sie steht allen Spielern zur Verfügung und kann über die Timeline-Funktion in Destiny 2 aufgerufen werden.

“Die Ziele von Timeline Reflections bestanden darin, die Spieler schnell über die wichtigsten Story-Punkte zu informieren, sie wieder in das unterhaltsame Destiny-Gameplay einzubinden und sie mit sinnvollen Waffen auszustatten, damit sie sich auf Augenhöhe mit ihren Mithütern fühlen”, so Kevin O’Hara, Design Lead von Destiny 2.

Die Missionen von Timeline Reflections sind als kurze und leicht verdauliche Abenteuer konzipiert, voll von beeindruckendem Gameplay und filmischen Zusammenfassungen von Schlüsselmomenten der Geschichte von Destiny. Derzeit stehen drei Missionen zur Auswahl, darunter Cayde-6s finaler Showdown mit der Scorn aus Destiny 2: Forsaken, die Einführung des ersten Schadenstyps der Dunkelheit, Stasis, in Destiny 2: Jenseits des Lichts und das erste Auftauchen des das Licht beherrschenden Lucent Hive aus Destiny 2: Die Hexenkönigin (Destiny 2: Die Hexenkönigin ist jetzt im PlayStation Plus-Spielekatalog erhältlich, der in PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitgliedschaften enthalten ist).

“Wir wollten diese Erfahrung so kurz wie möglich halten, damit die Spieler das Nötige lernen und dann direkt mit ihren Freunden die aktuelle Saison oder die neueste Erweiterung spielen können”, so O’Hara. “Alle Missionen machen Spaß und zeigen die Bandbreite des Destiny 2-Gameplays, der Schauplätze und Feinde, aber die Rückkehr zum Gefängnis der Ältesten und das Wiedererleben des Gefängnisausbruchs mit Cayde-6 ist mein Favorit. Es ist eine Freude, seine Schlagfertigkeit zu hören, während ich mir meinen Weg durch die Besessenen, die Kabal und die Gefalllenen bahne und zum ersten Mal auf die Scorn treffe. Wie Cayde während dieser Mission sagt: “Ich kann nur sagen, dass ich gerade die beste Zeit meines Lebens habe.”

Destiny 2: Saison der Hexe ist ab heute erhältlich. Destiny 2: Die Finale Form erscheint am 27. Februar 2024.