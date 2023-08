GC23: Neuer Trailer zu The Crew Motorfest

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft haben ihrem im nächsten Monat erscheinenden Racing-Titel The Crew Motorfest während der Opening Night Live einen neuen Trailer spendiert. Das frische Videomaterial haben wir für euch unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt und zeigt euch unter anderem Ingame-Szenen aus dem Open-World-Racer. Darin werdet ihr nun nicht mehr auf dem amerikanischen Festland rasen, sondern auf der hawaiianischen Insel O'ahu.

Erscheinen wird The Crew Motorfest am 14. September 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auf allen Plattformen wird zudem vom 14. bis 17.9.2023 eine Free Trial laufen, in der ihr bis zu fünf Stunden in das Spiel reinschnuppern könnt.