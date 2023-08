PM: Little Nightmares III: Stellt euch gemeinsam euren Kindheitsängsten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr habt den Schlund und die fahle Stadt überlebt? Dann macht euch bereit – unser nächster Halt wird euer Glück gehörig auf die Probe stellen.

Wir freuen uns sehr, euch bald zurück in unsere bezaubernde Welt der finstersten Träume, auch bekannt als Nirgendwo, entführen zu dürfen.

Willkommen bei Little Nightmares III.

In Little Nightmares III sind wie gewohnt eine gute Portion Mut, Cleverness und Vorstellungskraft von euch Kindern gefragt. Wenn ihr meint, über die nötigen Fähigkeiten zu verfügen, fahrt fort (natürlich auf eigene Gefahr).

Zum ersten Mal in der Little-Nightmares-Reihe habt ihr die Wahl, euch dem Schrecken gemeinsam mit einem Freund via Online-Koop zu stellen. Wenn ihr diese Reise lieber allein antretet wollt, könnt ihr aber auch solo mit einem KI-Begleiter spielen.

Ihr spielt Low und Alone, zwei verlorene Kinder, die einen Weg aus dieser düsteren Welt suchen und versuchen, einer größeren Bedrohung zu entkommen, die im Schatten lauert.

Low und Alone verfügen jeweils über ihre eigene, typische Ausrüstung, mit der ihr verschiedene Rätsel lösen könnt und für die neuen und gefährlichen Herausforderungen, die euch erwarten, gewappnet seid. Ihr könnt mit Pfeil und Bogen von Low und mit dem Schraubenschlüssel von Alone mit der Welt interagieren. Ihr braucht aber auch Köpfchen, Durchhaltevermögen und Kreativität, um eure Reise über die Spirale zu meistern.

Das erste Kapitel des Spiels findet im Wüstensand und in den Ruinen der Nekropolis statt, einer Stadt der ewigen Energie und des gewissen Tods, durch die stürmische Winde wehen. Die antike Metropole ist jetzt eher eine Geisterstadt. Und es ist unklar, was mit den Einwohnern passiert ist, aber vielleicht hatte ein riesiges Baby damit zu tun …

Die Nekropolis ist die Heimat von Monster-Baby, einer neuen Bewohnerin mit puppenartigen Augen. Sie verfügt allein aufgrund ihrer Masse über eine unheimliche Zerstörungskraft. Sie mag auf den ersten Blick nicht grausam oder böswillig erscheinen, doch ihre Größe, Unbeholfenheit und Neugier könnten zu einer Gefahr für unsere lieben Besucher werden.

Low und Alone müssen sich in den Ruinen zurechtfinden, ohne ihr in den Weg zu geraten – und Monster-Baby ist alles andere als die einzige Gefahr, der sie ausgesetzt sind.

Also, seid ihr bereit, tiefer in die abstruse Welt von Little Nightmares III einzutauchen?

Das Spiel wird 2024 auf PS5 und PS4 veröffentlicht.