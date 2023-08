GC23: Neuer Gameplay-Trailer zu Black Myth - Wukong

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 wurde das chinesische Action-Rollenspiel Black Myth - Wukong in einem neuem Gameplay-Trailer gezeigt. Das knapp zweieinhalbminütige Video haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden. Das Spiel basiert auf dem chinesischen Literatur-Klassiker Die Reise nach Westen und versetzt euch in die Haut des Affenkönigs, der in einer düsteren Fantasy-Welt allerlei Monster bekämpft.

Entwickler Game Science will den im August 2020 erstmals vorgestellten Titel im 3. Quartal 2024 für PC und Konsolen veröffentlichen.