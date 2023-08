GC23: Age of Empires 4 - Anniversary-Edition ab sofort für Xbox erhältlich

PC Xbox X

Age of Empires 4 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Age of Empires 4 (zum Test) ist ab sofort in der Anniversary-Edition für Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Das wurde während der Opening Night Live Show zur gamescom bekanntgegeben. Das Echtzeit-Strategiespiel wurde bereits im Oktober 2021 für den PC veröffentlicht. Den offiziellen Trailer zum Konsolen-Start haben wir euch direkt am Ende dieser Zeilen eingebunden.