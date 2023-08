GC23: Little Nightmares 3 angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der Opening Night Live hat Bandai Namco Little Nightmares 3 für PC, PS5 und Xbox Series S|X angekündigt. Der dritte Teil der Plattformer-Reihe mit Tim Burton-Flair wird. dabei nun von Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) entwickelt. Der Ankündigungstrailer betont die Zusammenarbeit der beiden neuen Protagonisten. Auch die Entwickler betonten im Anschluss auf der Bühne, dass der Titel im Koop aber auch Solo erlebt werden kann.