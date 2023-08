GC23: Pioneers of Pagonia: Early Access-Beginn am 13. Dezember

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pioneers of Pagonia, das neue Aufbauspiel von Die Siedler-Erfinder Volker Wertich, wird ab dem 13. Dezember im Early-Access auf Steam erhältlich sein. Wer von euch sich bereits zuvor einen Eindruck von dem Spiel verschaffen will, kann ab Anfang Oktober im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo spielen oder sich per Anmeldung zum Newsletter des Spiels Chancen auf Teilnahme an der geschlossenen Alpha im September sichern.

Auch auf der gamescom 2023 gibt es für euch die Möglichkeit, am Stand des Entwicklungsstudios, Envision Entertainment, eine spielbare Version von Pioneers of Pagonia auszuprobieren. Wenn sie euch gefällt, könnt ihr dann auch an der Wahl zum gamescom Award teilnehmen. Pioneers of Pagonia ist in der Kategorie Most Wholesome für den Preis nominiert.