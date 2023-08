GC23: Enotria - The Last Song: "Summer-Souls-like" mit Demo in Köln

PC Xbox X PS5

Enotria - The Last Song vom italienischen Entwickler Jyamma Games, das bereits auf der Tokyo Game Show 2022 angekündigt und mit einem Trailer vorgestellt wurde, wird nach längerer Funkstille mit einer spielbaren Demo auf der gamescom 2023 (zur GC23-Eventseite) vertreten sein. Ihr könnt den Entwickler in Halle 08.1, Stand A 0-11 auf der Messe in Köln finden, wo ihr das mit der Unreal Engine 5 produzierte Spiel in einer Beta-Demo antesten könnt. Den Trailer von der letzten TGS haben wir euch unten eingebunden. Neues Bildmaterial, weitere Infos und News zum Releasetermin werden im Laufe dieser Woche erwartet.

Enotria - The Last Song ist ein Soulslike, das mit seinem schnellen und leichtfüßigen Kampfsystem an Bloodborne und mit seinen aggressiv-offensiven, Haltungs-brechenden Attacken an Sekiro erinnert. Auch wenn der Kampf brutal und gnadenlos wie in den From Software-Titeln erscheint, ist das Szenario eines sonnendurchfluteten Italien samt Mittelmeer-Panorama alles andere als düster. Der Entwickler nennt das "Summer-Souls". Ihr seid als Maskenloser in einer Welt gefangen, die sich endlos in einem grausamen Schauspiel um sich selbst dreht. Das Setting ist durch zahlreiche Elemente aus der italienischen Folklore und der uralten Kultur des Landes geprägt.

Als Spieler könnt ihr bis zu drei Masken ausstatten, die euch drei unterschiedliche Kampfstile ermöglichen, ohne einen Respec machen zu müssen. Durch eure Siege über die Gegner könnt ihr diese aus dem verfluchten Schauspiel befreien und durch Voranschreiten in der Story die Realität der Spielwelt und eure eigene verändern. Erscheinen soll Enotria - The Last Song im nächsten Jahr für PC, PS5 und XSeries. Neuigkeiten zum Termin werden wie gesagt in den nächsten Tagen auf der Gamescom erwartet.