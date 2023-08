Sea of Stars: Physische Versionen für Anfang 2024 angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Sabotage Studio hat für sein Pixel-JRPG-inspiriertes und in sieben Tagen erscheinendes klassisches Taktik-Rollenspiel Sea of Stars physische Versionen der Xbox-, PlayStation- und Nintendo Switch-Fassungen angekündigt. Dafür ist man eine Kooperation mit den Experten von iam8bit eingegangen.

Einen genauen Veröffentlichungstermin und ob es eine Limitierung auf bestimmte Kontingente geben soll, haben die Verantwortlichen zwar noch nicht genannt, erscheinen sollen die Versionen auf Disk plus Verpackung jedoch im Frühjahr 2024. Wie diese zumindest von außen aussehen sollen, könnt ihr dem Teaserbild dieser News entnehmen. Sea of Stars wird wie bereits erwähnt, am 29. August 2023 für PC, PS5, PS4, XOne, XSeries und Switch digital erscheinen. Den knapp zweiminütigen frischen Launch-Trailer von heute könnt ihr unten eingebunden finden.