GC23: Flashback 2 Gamescom-Trailer mit Spielszenen veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Flashback 2 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits vor der großen Opening Night Live Show der gamescom heute Abend, hat Publisher Microids den Messe-Trailer für Flashback 2 veröffentlicht. Der Nachfolger zu dem Actionadventure-Klassiker Flashback aus dem Jahr 1993 greift grob das Gameplay seines Vorgängers auf. Wie das modernisierte Gameplay aussieht, könnt ihr euch im Trailer anschauen, der auch diverse Szenen aus dem Spiel enthält. Einen frischen Schwung hochauflösender Bilder hat Microids ebenfalls veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie zum Spiel anschauen könnt.

Dass sich Flashback 2 in der Entwicklung befindet, wurde bereits im Mai 2021 bekanntgegeben. Am 16.11.2023 soll das Actionadventure für PC auf Steam, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und die Xbox Series X erscheinen.