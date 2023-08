Microsoft verkauft Streaming von Activision-Blizzard-Titeln an Ubisoft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lange gab es Gerüchte, dass Microsoft mit der Competition and Markets Authority (CMA), der britischen Kartellbehörde, verhandelt, um deren Blockade gegen die Übernahme von Activision-Blizzard-King (ABK) aufzuheben. Die CMA stieß sich an der absehbar marktbeherrschenden Stellung Microsofts im größer werdenden Cloud-Streaming-Markt.

Statt nun aber, wie von vielen angenommen, nur das Spiele-Streaming im Vereinigten Königreich an Dritte abzugeben, verkündeten Microsoft sowie Ubisoft am 22. August die weltweite Lizenzierung aller PC- und Konsolen-Streamingrechte der Titel von Activision-Blizzard an Ubisoft gegen eine nicht genannte Einmalzahlung. Microsoft behält sich die Option vor, bei Titeln pauschal oder je Nutzung abzurechnen. Das Streaming der während der nächsten 15 Jahre erscheinenden und bereits erschienenen Activision-Blizzard-Titel wird, nach Abschluss der ABK-Übernahme, bei Ubisoft+ ins Angebot aufgenommen.

Das schließt eine lokale Installation der Titel auf PC oder Konsole aus. Ubisoft kann das Streaming der Titel weiterlizenzieren. Microsoft darf die Titel nicht exklusiv im Rahmen von Xbox Cloud Gaming anbieten oder die Weiterlizenzierung kontrollieren. Ubisoft darf das Streaming auch auf Nicht-Windows-Geräten anbieten. Die bisher mit anderen Cloudanbietern wie NVidia GeForce Now und Ubitus geschlossenen Verträge zum Streaming von Spielen bleiben gültig.

Das Spielestreaming soll in Ubisoft+ Multi Access (also Zugriff auf PC und Konsolen) für 17,99 Euro je Monat integriert werden. Bisher ist das Streaming auf PC, Xbox-Konsolen und Amazon Luna möglich. Auf Playstation-Konsolen werden ältere Spiele via Ubisoft+ Classics im Rahmen von Playstation Plus verfügbar.

Microsoft hofft nun, dass die CMA dem ABK-Kauf erneut prüft und vor dem 18. Oktober, der Deadline für die Übernahme, genehmigt.